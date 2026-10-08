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В Риге полиция задержала карманников раньше, чем пассажирка заметила пропажу кошелька 0 421

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.10.2026
LETA
Изображение к статье: карманники в автобусе
ФОТО: BB.LV/AI

В Пардаугаве полиция задержала двух карманных воров еще до того, как их жертва обнаружила исчезновение кошелька, сообщили в Госполиции.

29 сентября мужчина и женщина, промышлявшие карманными кражами, сели в автобус 22-го маршрута, следовавший из аэропорта в центр Риги.

Они приметили пассажирку, которая вошла в автобус и села, оставив сумочку на плече. Чтобы отвлечь ее внимание, женщина-карманница намеренно толкнула пассажирку и незаметно вытащила кошелек из ее сумки.

На следующей остановке подозреваемые вышли из автобуса, забрали из украденного кошелька все наличные — 104 евро, после чего выбросили его в мусорную урну.

Однако за действиями воров все это время наблюдали сотрудники полиции, специализирующиеся на борьбе с карманными кражами. Полицейские проследили за подозреваемыми, задержали их и вернули похищенные деньги.

Задержанная женщина родилась в 1954 году, а ее предполагаемый сообщник — в 1974 году. Мужчина ранее уже был судим за карманные кражи.

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#Рига #полиция #преступность #госполиция #кошелек #задержание
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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