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В Саласпилсе семья за минуты лишилась дома: хозяин протаранил ворота, спасая автомобиль и свою жизнь 0 1984

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: горящий дом и хозяин
ФОТО: скриншот видео TV3

В Саласпилсе сильный пожар уничтожил жилой дом, в который семья вкладывала силы и средства более двух десятилетий. Супругам удалось самостоятельно выбраться из горящего здания, однако практически все имущество сгорело.

Крупный пожар уничтожил деревянный жилой дом в Саласпилсе, где одна семья прожила 24 года. Огонь распространился настолько быстро, что хозяева успели лишь покинуть дом и спасти автомобиль, оставив все остальное имущество во власти пламени, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По словам соседей, семья была хорошо известна в округе. Хозяева много лет ухаживали за участком и садом, а возле дома до сих пор лежат выращенные ими большие тыквы. Теперь на месте, где еще недавно кипела жизнь, остались лишь обгоревшие стены и деревья, поврежденные огнем.

В момент пожара хозяин дома Гирт работал за компьютером, а его супруга готовила обед. Все началось с неожиданного отключения электричества.

«Я пошел к электрощиту посмотреть, почему пропало электричество, и почувствовал, что со стороны сарая идет какой-то запах. Открыл дверь — а там все в огне. От сарая уже ничего не осталось. Все было под одной крышей», — рассказал мужчина.

Когда супруги выбежали на улицу, жилой дом еще не был охвачен пламенем полностью. Гирт успел вывести автомобиль, но сделать это обычным способом уже не получилось.

«Дом тогда еще не горел. Когда мы выбежали наружу, я еще успел вывести машину. На машине проломил ворота. Ворота были с электроприводом, а электричества уже не было», — вспоминает он.

Что именно стало причиной столь быстрого распространения огня, пока неизвестно. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, которые начали уголовный процесс для выяснения всех обстоятельств пожара.

Хотя дом был застрахован, семье предстоит пройти процедуру оформления страхового возмещения, которая может занять некоторое время.

Несмотря на потерю дома, хозяева говорят, что главным считают то, что им удалось спастись и сохранить часть имущества.

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#пожар #происшествие #жилье #страхование #эвакуация #семья #потери
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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