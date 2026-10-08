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Забрал у пенсионерки 4300 евро: задержанного в Лудзенском крае курьера подозревают в серии мошенничеств 1 338

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: наручники и евро

Полиция завершила расследование уголовного дела против 23-летнего гражданина Украины, задержанного в Лудзенском крае после получения денег от жертвы телефонных мошенников. Следствие считает, что он также выполнял роль денежного курьера в аналогичных преступлениях в Риге, Даугавпилсе и Эстонии.

Государственная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении мужчины 2003 года рождения, которого подозревают в участии в серии телефонных мошенничеств. 2 октября материалы дела были переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

По данным полиции, 16 марта этого года жительнице Лудзенского края позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка и полиции. Они убедили женщину, что с ее банковским счетом якобы совершаются мошеннические действия, и посоветовали снять все деньги.

Следуя указаниям злоумышленников, женщина в течение двух дней сняла со счета 4300 евро. Позже мошенники убедили ее передать наличные человеку, который придет к ней домой и назовет заранее оговоренный пароль.

19 марта около 9:50 к дому потерпевшей приехал денежный курьер, которому она передала всю сумму.

Раскрыть преступление помог знакомый женщины, который заподозрил мошенничество и своевременно сообщил об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно начали поисковые мероприятия и вскоре остановили автомобиль в Лудзенском крае.

За рулем находился гражданин Украины 2003 года рождения, который незадолго до этого получил деньги от потерпевшей. Мужчина был задержан по подозрению в совершении преступления.

В ходе расследования полиция установила, что задержанный выполнял роль денежного курьера по поручению других лиц. По данным следствия, он может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям, совершенным в Даугавпилсе, Риге и Эстонии.

Так, в одном из эпизодов 16 марта мужчина приехал к жительнице Даугавпилса, которую мошенники также убедили в том, что ее банковский счет находится под угрозой. Женщина передала курьеру свою банковскую карту, после чего с ее счета были сняты 5000 евро.

Расследование в отношении подозреваемого завершено по статьям Уголовного закона, предусматривающим ответственность за мошенничество и незаконные действия с платежными средствами. При этом полиция напоминает, что человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Правоохранители также вновь призвали жителей не сообщать посторонним данные для доступа к банковским счетам, не передавать банковские карты или наличные неизвестным лицам и при малейших подозрениях самостоятельно связываться со своим банком или полицией.

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#полиция #Украина #мошенничество #мошенники #преступления
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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