В рижском районе Агенскалнс пожарные более четырех часов тушили жилой дом, а спустя всего два часа после завершения работ были вынуждены вернуться из-за нового возгорания. Причины обоих пожаров пока остаются неясными.

Крупный пожар произошел накануне утром в одноэтажном жилом доме на улице Бишу в Агенскалнсе. Огонь охватил здание площадью 145 квадратных метров, повредив помещения, фасад и конструкции крыши, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Когда на место прибыли пожарные, пламя уже распространилось на большую часть дома. Основной задачей спасателей стало не допустить перехода огня на соседние строения, поскольку рядом расположены жилой дом и детский сад.

Тушение осложнялось тем, что помещения были практически полностью завалены бытовыми вещами и мусором. Их горение сопровождалось густым дымом и сильным запахом гари, который ощущался по всей округе. Ликвидировать пожар удалось только спустя четыре часа.

Позже на место приехал Александр, который рассказал, что в доме жил его старший сын с семьей.

«Там жил мой старший сын со своей семьей. Я даже сейчас не знаю, жив он или нет. Но только что посмотрел — дом, конечно, сильно пострадал после пожара», — рассказал мужчина.

По данным экстренных служб, в момент возгорания в доме никого не было, поэтому пострадавших нет.

Местные жители говорят, что дом нельзя было назвать полностью заброшенным. По их словам, туда регулярно приходили люди, употреблявшие алкоголь.

«Летом они там часто сидели. Вечерами постоянно собирались», — рассказала соседка Айя.

Сам Александр также не исключает, что у сына могли бывать знакомые.

«Он иногда выпивал, потому что мать была в пансионате. Может, приходили какие-то знакомые собутыльники. Как там возник пожар — я не знаю», — сказал он.

Однако на этом происшествие не закончилось. Спустя примерно два часа после завершения тушения пожарным вновь пришлось выехать на улицу Бишу.

Во время повторного вызова выяснилось, что загорелся чердак в той части дома, которая ранее не пострадала от огня. По данным ГПСС, во второй раз горели два матраса.

Спасатели отмечают, что повторное возгорание произошло в месте, которое не было затронуто первым пожаром. Это может указывать на умышленные действия, однако официальных выводов пока нет.

Полиция связалась с владельцем дома, однако тот отказался инициировать уголовный процесс. По информации правоохранительных органов, на данный момент ничто не указывает на умышленный поджог.

Окончательные причины обоих возгораний еще предстоит установить в ходе проверки.