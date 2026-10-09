Утром в четверг на съезде с Каменного моста в Риге столкнулись автомобиль Volkswagen и мотоцикл. После удара мотоциклист оказался на трамвайных путях, из-за чего на некоторое время было остановлено движение общественного транспорта.

Авария произошла утром в месте, где Каменный мост соединяется с улицей Краста. Из-за ДТП на участке скопилась очередь трамваев, а пассажирам пришлось ждать восстановления движения, сообщает передача Degpunktā (TV3).

По словам очевидцев, столкновение произошло прямо на съезде с моста. Через несколько десятков минут движение трамваев и автомобилей удалось возобновить, а участники аварии вместе с полицией переместились на разделительный островок для оформления происшествия.

Судя по повреждениям, основной удар пришелся в переднюю часть автомобиля Volkswagen. Мотоцикл получил повреждения с обеих сторон: одна появилась в результате столкновения, другая — после падения водителя на проезжую часть.

Несмотря на то что мотоциклист после аварии смог самостоятельно подняться, медики приняли решение доставить его в больницу.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель мотоцикла, который с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение», — сообщила представитель Государственной полиции Лина Багдоне.

По предварительным данным полиции, причиной аварии стало несоблюдение требований дорожных знаков. Правоохранители установили, что водитель Volkswagen в месте, где в это время суток разрешен только поворот направо, продолжил движение прямо и столкнулся с мотоциклом.

После удара мотоцикл отбросило на трамвайные пути, что временно нарушило движение общественного транспорта.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства ДТП.