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Конверт с 1000 евро и коньяк за 69 евро: в Латвии предпринимательницу будут судить за взятку 2 2087

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: конверт с евро и коньяк
ФОТО: BB.LV/AI

В Латвии до суда дошло дело о попытке добиться аренды муниципальных помещений с помощью 1000 евро и бутылки коньяка. По версии прокуратуры, руководитель компании передала подарок и деньги чиновнице Валмиерского края, рассчитывая на благоприятное для своего предприятия решение. Сама чиновница сообщила о случившемся правоохранительным органам.

Прокуратура передала в Видземский районный суд уголовное дело в отношении предпринимательницы, обвиняемой в даче взятки должностному лицу самоуправления Валмиерского края.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на прокуратуру, еще одному человеку предъявлено обвинение в пособничестве даче взятки. Кроме того, в суд направлено производство о применении меры принудительного воздействия к юридическому лицу, в интересах которого, по версии следствия, было совершено преступление.

Компания обвиняемой арендовала помещения у Валмиерского краевого самоуправления. Однако из-за запланированного ремонта здания предприятие должно было освободить их до конца 2025 года.

Чтобы продолжить работу, руководитель компании попросила самоуправление предоставить ей в аренду другие помещения.

По версии обвинения, предпринимательница решила добиться благоприятного решения с помощью взятки муниципальной чиновнице. Предполагалось, что должностное лицо, используя свое служебное положение, поможет компании получить новые помещения.

В конце ноября 2025 года второй обвиняемый, знавший о намерении предпринимательницы, позвонил ей и сообщил, что чиновница находится в одном из кафе Валмиеры.

Руководитель компании приехала туда и передала должностному лицу пакет с покупками. Внутри находились бутылка коньяка стоимостью не менее 69 евро и конверт с 1000 евро наличными, утверждает прокуратура.

Однако ожидаемого результата эта передача не принесла: чиновница сообщила о попытке подкупа правоохранительным органам.

Расследованием занималось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Уголовный процесс был начат 2 апреля 2026 года, а теперь дело передано в суд.

Таким образом, перед судом предстанет не только предполагаемая взяткодательница: уголовное дело касается также человека, которого обвиняют в пособничестве, а отдельное производство затрагивает и компанию, в интересах которой, как считает обвинение, предпринималась попытка подкупа.

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#Латвия #предпринимательство #бизнес #коррупция #прокуратура #судебный процесс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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