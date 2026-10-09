Служба государственной безопасности Латвии сотрудничает с британскими спецслужбами в расследовании дела двух граждан Латвии, задержанных на авиабазе Молсуорт в Англии. Мужчин подозревают в незаконном проникновении на охраняемый объект, где находится в том числе разведывательный центр НАТО. Следствие пока выясняет, зачем они оказались на территории базы.

Служба государственной безопасности (СГБ) оказывает необходимую поддержку британским партнерам, расследующим обстоятельства проникновения двух граждан Латвии на базу Королевских военно-воздушных сил Молсуорт в графстве Кембриджшир.

Как сообщили агентству ЛЕТА в СГБ, более подробные комментарии латвийская служба пока не предоставляет, поскольку расследование ведут правоохранительные органы Великобритании.

В самой Латвии уголовного процесса в отношении задержанных сейчас нет. В СГБ также подчеркнули, что оба мужчины уже несколько лет постоянно живут в Великобритании.

Речь идет о гражданах Латвии в возрасте 32 и 36 лет, которых обнаружили на территории авиабазы рано утром в четверг.

Инцидент начался с обнаружения брошенного автомобиля во время патрулирования базы сотрудниками полиции Министерства обороны Великобритании. К проверке территории подключилась полиция Кембриджшира.

В ограждении базы был обнаружен небольшой пролом. Около двух часов ночи полицейские нашли на территории двух мужчин и задержали их.

Первоначально их подозревали в незаконном проникновении на закрытую территорию и повреждении имущества. Однако позднее правовая квалификация стала значительно серьезнее.

Обоих вновь задержали по подозрению в нарушении статьи 4 британского Закона о национальной безопасности 2023 года — незаконном проникновении на охраняемый объект с целью причинения вреда Великобритании. Мужчины остаются под стражей.

При этом само наличие такого подозрения пока не означает, что мотив задержанных установлен. Британская полиция подчеркивает, что расследование только началось и рассматриваются все возможные версии.

«Значительная его часть посвящена выяснению возможных мотивов, по которым мужчины находились на этом объекте», — заявила руководитель контртеррористического подразделения лондонской полиции Хелен Фланаган, возглавляющая расследование.

Особое внимание к происшествию связано и с самим объектом. На авиабазе Молсуорт находится разведывательный центр НАТО, поэтому обстоятельства проникновения расследуются в контексте национальной безопасности.

Одновременно британские правоохранители пока не видят признаков связи этого случая с произошедшим неделей ранее инцидентом на авиабазе Фэрфорд.

В рамках расследования полиция проводит обыски по двум адресам в Питерборо.

Таким образом, ключевой вопрос — мотив двух задержанных — пока остается без ответа. Латвийская СГБ помогает британским партнерам, однако собственного уголовного процесса против этих граждан в Латвии на данный момент нет.