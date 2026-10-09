Прокурор просит назначить бывшему министру юстиции Латвии и экс-главе Латвийской федерации биатлона Байбе Броке, обвиняемой в возможном получении взятки, штраф в размере 35 100 евро и запретить ей занимать должности государственных должностных лиц в течение пяти лет.

Такое наказание прокурор запросила в ходе судебных прений в конце сентября, выяснило агентство LETA.

Бывшим владельцам строительной компании Skonto būve Гунтису Равису и Иварсу Миллерсу прокурор просит назначить штрафы в размере 28 800 и 23 400 евро соответственно. Для самой компании Skonto būve запрошен штраф в размере 23 400 евро.

Судебные прения возобновят 27 октября

В пятницу Рижский городской суд возобновил судебное следствие, чтобы рассмотреть ходатайства об отмене ареста имущества, принадлежащего обвиняемым.

Следующее заседание назначено на 27 октября. После рассмотрения вопросов об аресте имущества суд планирует продолжить судебные прения.

Брока обвиняется в возможном получении взятки. В настоящее время она проживает в Объединённых Арабских Эмиратах.

В чём обвиняют Броку и бывших владельцев Skonto būve

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало Броку в 2019 году. В то время она была депутатом Рижской думы от Национального объединения и проректором Латвийского университета (ЛУ).

По версии обвинения, бывшие владельцы Skonto būve Гунтис Равис и Иварс Миллерс передали Броке взятку, чтобы она содействовала интересам компании при проведении закупки Латвийского университета на строительство корпуса Rakstu māja.

Ранее KNAB сообщало, что должностное лицо, возглавлявшее закупочную комиссию по проекту строительства здания, предположительно действовало в интересах конкретных предпринимателей. По версии следствия, Брока заранее договорилась с бизнесменами о получении 20 000 евро, оформив деньги как пожертвование возглавляемой ею Латвийской федерации биатлона.

Броке предъявлено обвинение в получении взятки. Равис обвиняется в даче взятки и хранении устройства стратегического значения, а Миллерс — в содействии передаче взятки.

KNAB также предложило Генеральной прокуратуре предъявить обвинение ещё одному частному лицу в хранении устройства стратегического значения. Ранее прокуратура поясняла LETA, что уголовное дело в отношении этого человека было выделено в отдельное производство, поскольку его предполагаемое правонарушение не было связано со взяточничеством. Прокурор назначил этому лицу штраф в размере 3010 евро.

Брока и Миллерс отрицают вину

Уголовный процесс в отношении Броки и предпринимателей KNAB начал 22 мая 2018 года. Все трое впоследствии были задержаны.

Брока ранее заявляла агентству LETA, что не признаёт предъявленные ей обвинения и считает их необоснованными. По её словам, в деле смешаны две разные ситуации: её работа на посту руководителя Латвийской федерации биатлона и обращение к предпринимателям с просьбой поддержать подготовку спортсменов к чемпионатам мира и другим важным соревнованиям.

Брока подчёркивала, что такая практика предусмотрена Законом о спорте и используется спортивными федерациями, которые обращаются к компаниям за пожертвованиями. Она также утверждала, что документально доказала, что не потратила ни цента из средств, пожертвованных биатлону, на личные нужды.

«Я не получала никакого вознаграждения за выполнение своих обязанностей, я занималась общественной работой», — заявляла Брока. По её словам, проведённая проверка установила, что пожертвованные биатлону средства были использованы по допустимому назначению — на подготовку спортсменов.

Миллерс ранее также заявлял LETA, что не считает себя виновным по предъявленным обвинениям, однако от дальнейших комментариев отказался.

Пожертвования и закупка на строительство корпуса Латвийского университета

Согласно информации Firmas.lv, Латвийская федерация биатлона получила три пожертвования по 20 000 евро каждое. Одно из них поступило от компании Roadeks, которая косвенно принадлежала Равису.

Закупка на строительство корпуса Rakstu māja была объявлена весной 2018 года. Победителя планировалось определить в рамках процедуры конкурса с переговорами. Первоначальная предполагаемая стоимость контракта составляла 33 млн евро.

До лета 2019 года Равис был совладельцем компаний Skonto būve, Skonto Prefab и Skonto Plan, входивших в строительную и производственную группу Skonto Group, а также ряда других предприятий.

Миллерс ранее был совладельцем Skonto būve и Skonto Plan. До конца июля 2019 года он также входил в совет Skonto būve.

На данный момент речь идёт о запрошенных прокурором наказаниях, а не об окончательном приговоре суда. Обвинения в отношении Броки, Рависа и Миллерса остаются предметом судебного разбирательства.