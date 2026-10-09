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Таможенников насторожила странная выпуклость: что обнаружили у пассажира из Кубы 0 492

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В международном аэропорту Майами таможенники обнаружили у пассажира, прилетевшего с Кубы, десять живых птиц.

Фото: United States District Court for the Southern District of Florida

В международном аэропорту Майами таможенники обнаружили у пассажира, прилетевшего с Кубы, десять живых птиц, спрятанных в специальных карманах нижнего белья. Мужчина не задекларировал пернатых и не имел документов, необходимых для их ввоза в США, сообщает New York Post.

Инцидент произошёл 4 октября. 40-летний Альберто Эрнандес Кастильо, уроженец Кубы и законный постоянный житель США, прибыл в Майами рейсом из Гаваны. В таможенной декларации он указал, что не везёт с собой животных или представителей дикой природы.

Во время дополнительного досмотра сотрудники обратили внимание на необычную выпуклость в области талии и таза пассажира, который, по данным следствия, заметно нервничал. При личном обыске в специально вшитых в нижнее бельё чёрных карманах обнаружили шесть прозрачных цилиндрических контейнеров, обмотанных скотчем. Отверстия контейнеров были закрыты сеткой.

Внутри находились десять живых птиц: восемь желтолицых травяных певунов (yellow-faced grassquits) и два синих дубоноса (blue grosbeaks).

Когда сотрудники спросили мужчину о птицах, он заявил, что они предназначены для «личного пользования», после чего воспользовался правом хранить молчание.

По данным следствия, у Кастильо не было документов и разрешений, необходимых для законного ввоза птиц. Ему предъявили обвинение в контрабанде товаров в США.

Как сообщают американские СМИ, мужчину освободили под личное обязательство на сумму 25 тысяч долларов. Предварительное судебное заседание назначено на 26 октября.

Оба вида птиц фигурируют в незаконной торговле дикими животными. В частности, синий дубонос охраняется американским законом о перелётных птицах, который ограничивает перевозку таких видов без соответствующего разрешения.

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#США #аэропорт #контрабанда #птицы #таможня
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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