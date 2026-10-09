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В Даугавпилсе разыскивают пропавшего подростка 0 105

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алан Янович
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция Латвии просит помочь в поисках 15-летнего Алана Яновича, который пропал в Даугавпилсе. 5 октября 2026 года подросток ушёл из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

По информации Латгальского регионального управления полиции, Алан ростом около 165 сантиметров, спортивного телосложения. У него тёмные волосы, короткая борода и тёмно-карие глаза.

В день исчезновения он был одет в зелёный спортивный костюм и чёрную кожаную куртку.

Полиция призывает всех, кто видел подростка или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112 или 65403363.

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#полиция #Латвия #Даугавпилс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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