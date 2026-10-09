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Владелица Volvo обнаружила царапины и оскорбительную надпись на автомобиле в рижском дворе 1 932

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: авто
ФОТО: скриншот видео TV3

Во дворе многоквартирного дома на улице Латгалес в Риге неизвестные повредили автомобиль Volvo, оставив на кузове глубокие царапины и оскорбительную надпись. Соседи предполагают, что машину выбрали не случайно, однако полиция пока не получала заявления о происшествии.

Неприятный сюрприз ожидал владелицу автомобиля Volvo, припаркованного возле одного из многоквартирных домов на улице Латгалес в Риге. Неизвестные повредили машину с обеих сторон, а на одной из них выцарапали оскорбительное слово, сообщает передача Degpunktā (TV3).

После того как о случившемся узнали соседи, многие вышли проверить, не пострадали ли их автомобили.

По словам местных жителей, серьезных конфликтов из-за парковочных мест во дворе обычно не возникает, хотя свободных мест действительно немного.

«Подобного раньше здесь не было. Да и места для маневров хватает», — рассказала одна из жительниц дома, обратив внимание, что на автомобиле также есть несколько вмятин.

Помимо надписи на кузове, неизвестные оставили длинную глубокую царапину, которая тянется практически через весь автомобиль — от переднего до заднего крыла. Кроме того, по предварительным данным, с одной стороны машины был спущен воздух в обеих шинах, хотя следов проколов обнаружено не было.

Повреждения владелица обнаружила в среду.

Соседи считают, что произошедшее больше похоже на целенаправленную порчу имущества, чем на случайный акт вандализма.

«Такие надписи из-за парковочного места просто так не делают», — считает один из местных жителей.

Эту версию косвенно подтверждает и то, что другие автомобили, припаркованные рядом, повреждений не получили.

Журналистам не удалось застать владелицу автомобиля дома. В Государственной полиции сообщили, что на данный момент заявление о повреждении автомобиля к ним еще не поступало.

Пока мотивы произошедшего остаются неизвестными. Если хозяйка машины обратится в полицию, обстоятельства инцидента будут выясняться в установленном законом порядке.

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#Рига #полиция #вандализм
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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