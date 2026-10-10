Учитель биологии с 20-летним стажем проработал в Бергской музыкальной и художественной основной школе всего два дня. Родители учеников сообщили о возможной непристойной переписке педагога с несовершеннолетними в социальных сетях. Руководство учебного заведения обратилось в Государственную полицию, которая начала проверку.

Как сообщает TV3 Ziņas, мужчина преподавал в 7-х, 8-х и 9-х классах. Уже 29 сентября директор школы Алма Бринкмане получила тревожные сообщения от родителей. Почти одновременно сам учитель заявил, что больше не может продолжать работу.

По предварительным сведениям, во время урока педагог предлагал школьникам подписаться на его канал в Snapchat, а затем отправлял им фотографии по вечерам. Что именно было изображено на снимках, директор не знает: она их не видела. Однако поступивших сообщений оказалось достаточно, чтобы передать информацию правоохранителям.

В Государственной полиции подтвердили получение заявления о возможном общении сексуального и насильственного характера с несовершеннолетними через социальные сети. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют сведения о контактах учителя с детьми.

Подробности расследования пока не раскрываются. Полиция не сообщает, задерживали ли мужчину, привлекал ли он раньше внимание правоохранителей и предъявляли ли ему какие-либо обвинения.

Почему школу насторожила история учителя

Журналисты TV3 Ziņas выяснили, что у педагога около 20 лет профессионального стажа. Ранее он работал в образовательных учреждениях Гробини и Даугавпилса, причём места работы менял сравнительно часто. Это вызвало вопросы о том, какие проверки он проходил перед трудоустройством в новую школу.

Директор Алма Бринкмане пояснила, что перед приёмом на работу проверила сведения о кандидате в Регистре судимостей. Информации, которая могла бы стать препятствием для трудоустройства, обнаружено не было. На собеседовании мужчина представил себя опытным педагогом с многолетней практикой.

По словам директора, у руководства не было оснований ожидать, что уже через два дня возникнет проблема из-за общения учителя с учениками. При этом частая смена мест работы сама по себе не свидетельствует о нарушениях.

Теперь полиции предстоит изучить переписку, установить характер общения педагога со школьниками и определить, есть ли в действиях мужчины признаки правонарушения. Пока речь идёт о проверке поступивших сообщений, а не об установленной виновности учителя. Окончательные выводы можно будет сделать после изучения собранных материалов.