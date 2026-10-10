Отдых 19-летнего норвежского туриста в Старой Риге закончился, дракой с охраной и укусом сотрудницы Рижской муниципальной полиции (РМП). Впрочем, парню из Норвегии всё же удалось избежать уголовной ответственности

Инцидент произошёл ночью 6 сентября 2026 года, около 00:15. Инспекторы Центрального управления РМП выехали по вызову на улицу Тиргоню, где разбушевалась компания подвыпивших гуляк.

Напротив дома № 17 стражи порядка застали следующую картину: молодой гражданин Норвегии, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, орал на всю улицу, катался по земле, размахивал руками и пытался пинать ногами как охранников, так и прибывших полицейских.

На требования успокоиться норвежец не реагировал. Чтобы пресечь его поведение, было решено скрутить дебошира и надеть на него наручники.

В тот момент, когда женщина-инспектор муниципальной полиции пыталась зафиксировать руки задержанного в наручниках, норвежец вцепился зубами в предплечье её правой руки. Понятно, что это причинило ей сильную физическую боль.

Но это ещё не всё: норвежец также нанёс сильный удар ногой по левой голени её коллеге-полицейскому.

Уже на следующий день, 7 сентября, Госполиция передала дело в прокуратуру Рижского Восточного района. Оказавшись в прокуратуре, турист быстро протрезвел, признал свою вину и выразил глубокое раскаяние.

Пострадавшая сотрудница полиции подала иск о компенсации морального вреда на сумму 5000 евро. Обвиняемый не стал спорить и согласился выплатить всю сумму, выразив желание заключить соглашение о примирении и прекратить уголовное дело.

Уже 8 сентября в прокуратуре официально оформили соглашение о примирении: норвежец перевёл пострадавшей инспекторше 5000 евро, а та подтвердила, что больше не имеет к кусачему туристу материальных и моральных претензий.

Изучив личность обвиняемого, прокурор Байба Адлере констатировала, что молодой человек является гражданином Королевства Норвегия, имеет среднее образование, не женат и работает обычным рабочим. Ранее к уголовной ответственности не привлекался и законов в Латвии не нарушал.

Поскольку молодой человек полностью возместил ущерб и раскаялся, прокурор приняла решение прекратить уголовный процесс и освободить его от уголовной ответственности.

Помимо 5000 евро компенсации пострадавшей, туриста обязали в течение 30 дней выплатить государству ещё 305 евро за услуги предоставленного ему адвоката.