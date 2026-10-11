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Роковой поворот: в Турции погибли 11 пассажиров туристического автобуса 0 251

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авария туристического автобуса в Турции

DHA

В Турции произошла крупная дорожная катастрофа, унесшая жизни 11 человек. Ещё 27 получили ранения, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Авария произошла 11 октября в провинции Маниса, неподалёку от города Акхисар, на автомагистрали Гебзе — Орхангази — Измир. Туристический автобус, следовавший из Бурсы в направлении Измира, столкнулся с грузовиком, перевозившим древесину. От удара оба транспортных средства опрокинулись.

По предварительной информации турецкого информационного агентства DHA, водитель автобуса мог пропустить нужный съезд с автомагистрали и начать движение задним ходом. В этот момент в автобус врезался ехавший позади грузовик.

Как выяснили журналисты, автобус отправился из Бурсы около 6:30 утра. Его пассажиры направлялись на термальные источники в провинции Денизли. В турецких СМИ появились записи камер наблюдения, запечатлевшие автобус незадолго до отправления в роковую поездку.

На место происшествия прибыли многочисленные бригады скорой помощи, пожарные и полиция. Пострадавших доставили в больницы, тела погибших — в морги медицинских учреждений Акхисара.

Губернаторство Манисы официально подтвердило гибель 11 человек и ранение 27. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи сообщил, что лично следит за работой экстренных служб.

Причины столкновения устанавливаются. Версия о движении автобуса задним ходом пока остаётся предварительной: официальные выводы расследования ещё не опубликованы.

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#происшествия #туризм #Турция #ДТП #скорая помощь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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