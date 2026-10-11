В ветропарке компании Rapsoil в Лиепае за две недели обнаружили 18 погибших летучих мышей особо охраняемых видов — вдвое больше допустимого количества, сообщает TV3.

Государственное управление охраны природы (DAP) предписало компании остановить ветротурбины и разработать план по снижению гибели летучих мышей. Несмотря на то что запрет по-прежнему действует, компания его не соблюдает, за что была оштрафована на 1000 евро. Однако Rapsoil не признаёт нарушения и намерена обжаловать решение.

Ветропарк расположен между морем и природным заказником Тосмаре, недалеко от центра Лиепаи. Сертифицированный эксперт по летучим мышам Ренате Каупужа пояснила телеканалу, что турбины расположены перпендикулярно одному из основных миграционных коридоров летучих мышей в Латвии.

Кроме того, расстояние между лопастями турбин и землёй небольшое, а именно на такой высоте концентрируются летучие мыши.

Директор департамента охраны природы DAP Гита Строде отметила, что эта территория пользуется популярностью у летучих мышей как место кормления, а в расположенных неподалёку старых бункерах они зимуют.

За невыполнение предписания DAP оштрафовало компанию на 1000 евро — это максимально возможный штраф за подобное нарушение.

«Мы понимаем, что это смехотворно мало, ведь гораздо большие убытки возникают, когда невозможно работать: каждый день простоя обходится дороже. Поэтому понятно, почему можно игнорировать предписание — заплатил тысячу и продолжаешь работать», — признала Строде.

В DAP также допускают, что фактическое число погибших летучих мышей может быть выше.

Как сообщалось ранее, в ветропарке Rapsoil в Лиепае планируется эксплуатировать 12 ветротурбин общей мощностью 57,6 мегаватта. Высота башни каждой турбины составляет 82,5 метра, а общая высота с лопастями достигает почти 150 метров.

Rapsoil принадлежит литовской компании Enervia.