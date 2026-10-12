Скриншот видео breaking.lv
В понедельник, 12 октября, в Резекненском крае произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей. В результате столкновения пострадали два человека, которых доставили в больницу.
Как сообщили в Государственной полиции, авария произошла во второй половине дня на автодороге Даугавпилс — Резекне, на территории Малтской волости Резекненского края.
По предварительной информации, столкнулись грузовой и легковой автомобили.
Согласно опубликованным в социальных сетях сообщениям, в результате удара грузовик опрокинулся на бок и частично перекрыл проезжую часть. Легковой автомобиль получил значительные повреждения.
В аварии пострадали два человека. Оба были доставлены в медицинское учреждение в стабильном состоянии.
Обстоятельства столкновения и причины происшествия устанавливает Государственная полиция.
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