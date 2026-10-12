В понедельник, 12 октября, в Резекненском крае произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей. В результате столкновения пострадали два человека, которых доставили в больницу.

Как сообщили в Государственной полиции, авария произошла во второй половине дня на автодороге Даугавпилс — Резекне, на территории Малтской волости Резекненского края.

По предварительной информации, столкнулись грузовой и легковой автомобили.

Согласно опубликованным в социальных сетях сообщениям, в результате удара грузовик опрокинулся на бок и частично перекрыл проезжую часть. Легковой автомобиль получил значительные повреждения.

В аварии пострадали два человека. Оба были доставлены в медицинское учреждение в стабильном состоянии.

Обстоятельства столкновения и причины происшествия устанавливает Государственная полиция.