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Грузовик перевернулся, легковушка разбита: серьёзная авария на дороге Даугавпилс — Резекне 0 617

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Скриншот видео breaking.lv

ФОТО: depositphotos

В понедельник, 12 октября, в Резекненском крае произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей. В результате столкновения пострадали два человека, которых доставили в больницу.

Как сообщили в Государственной полиции, авария произошла во второй половине дня на автодороге Даугавпилс — Резекне, на территории Малтской волости Резекненского края.

По предварительной информации, столкнулись грузовой и легковой автомобили.

Согласно опубликованным в социальных сетях сообщениям, в результате удара грузовик опрокинулся на бок и частично перекрыл проезжую часть. Легковой автомобиль получил значительные повреждения.

В аварии пострадали два человека. Оба были доставлены в медицинское учреждение в стабильном состоянии.

Обстоятельства столкновения и причины происшествия устанавливает Государственная полиция.

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#Резекне #ДТП #социальные сети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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