Необычная авария произошла в Елгаве ранним воскресным утром. Водитель Jaguar не справился с управлением и буквально повис на каменных конструкциях, установленных для снижения скорости автомобилей. Вместо того чтобы сообщить о происшествии, автомобилист оставил машину на месте аварии и скрылся. Теперь его разыскивает полиция.

Как сообщает Государственная полиция, происшествие случилось в воскресенье, 11 октября, вскоре после шести часов утра на улице Платонес в Елгаве.

По предварительной информации, водитель автомобиля Jaguar по неизвестной пока причине потерял управление, после чего машина наехала на дорожные ограждения, разметочные элементы и сигнальный столбик, повредив их.

Однако на этом история не закончилась. Водитель не стал дожидаться полиции и покинул место происшествия, оставив повреждённый автомобиль.

Jaguar оказался в ловушке

Фотографии, опубликованные в социальных сетях, показывают весьма необычную картину: автомобиль буквально застрял на каменных элементах, предназначенных для ограничения скорости движения на этом участке улицы.

Эти конструкции установили в рамках проекта по повышению безопасности дорожного движения. Их задача — заставлять водителей снижать скорость и делать улицу более безопасной для жителей.

Но в данном случае дорожные препятствия стали причиной весьма необычного положения автомобиля.

Обстоятельства происшествия, в том числе скорость движения Jaguar и причины потери управления, пока не установлены.

Водителю грозит штраф до 700 евро

Государственная полиция начала производство по делу об административном правонарушении.

Правоохранители подчёркивают, что водителю может грозить ответственность сразу за несколько нарушений: повреждение дорожной инфраструктуры и оставление места дорожно-транспортного происшествия без уведомления соответствующих служб.

Согласно части пятой статьи 63 Закона о дорожном движении, за оставление места ДТП предусмотрен штраф от 70 до 700 евро.

Кроме того, водителю может быть запрещено пользоваться правом управления транспортными средствами на срок от трёх месяцев до двух лет. Закон допускает назначение штрафа и без такого запрета.

Повреждённый объект ещё даже не успели достроить

Особенность происшествия заключается в том, что пострадавшие дорожные конструкции являются частью проекта «Спокойная и безопасная улица Платонес» (Mierīga un droša Platones iela).

Проект реализуется в рамках конкурса бюджета участия жителей, благодаря которому горожане могут предлагать и выбирать инициативы по благоустройству городской среды.

Как сообщил в понедельник, 12 октября, заместитель председателя Елгавской думы Мартиньш Шталс (Новая консервативная партия), строительная компания намерена обратиться в полицию по поводу причинённого ущерба.

Дело в том, что работы на объекте ещё не завершены.

В итоге конструкции, призванные сделать улицу безопаснее, оказались повреждены ещё до окончания строительства. А водителю Jaguar теперь предстоит ответить не только за необычную аварию, но и за решение оставить автомобиль и скрыться с места происшествия.