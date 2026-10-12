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На границе Латвии с Беларусью побит прошлогодний показатель: за три дня остановили еще 94 человека 0 100

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: пограничник
ФОТО: LETA

Число предотвращенных попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы в 2026 году уже превысило показатель за весь предыдущий год.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране, только за последние три дня пограничники предотвратили попытки 94 человек нелегально попасть на территорию Латвии из Беларуси.

С начала года число таких случаев достигло 12 083. Для сравнения, за весь 2025 год было предотвращено 12 046 попыток незаконного пересечения границы.

Таким образом, прошлогодний показатель уже превышен на 37 случаев.

Особенно заметен рост по сравнению с 2024 годом, когда латвийские пограничники предотвратили 5388 попыток незаконного пересечения границы. Нынешний показатель более чем вдвое выше.

При этом в отдельных случаях пограничники разрешают въезд по гуманитарным соображениям.

В 2025 году таким образом в Латвию был допущен 31 человек, а в 2024 году — 26 человек.

Данных о числе людей, принятых по гуманитарным причинам с начала 2026 года, в сообщении пограничной охраны не приводится.

Следует учитывать, что статистика отражает число предотвращенных попыток пересечения границы, а не обязательно количество разных людей: один и тот же человек может предпринимать несколько попыток.

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#Латвия #Европа #миграция #Беларусь #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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