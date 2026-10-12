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Обложили как волков - в Латгалии охотники помогли задержать нелегальных мигрантов 0 124

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.10.2026
LETA
Изображение к статье: Охотник с собакой

В Латгалии в минувшие выходные охотники помогли пограничникам задержать нелегальных мигрантов, сообщили в Государственной пограничной охране.

В субботу пограничники получили от охотников охотничьего коллектива «Константинова» информацию о том, что в Асунской волости они обнаружили восемь нарушителей границы.

На место происшествия прибыли пограничники, которые обнаружили восемь человек без действительных проездных документов и действующих виз или видов на жительство.

Нелегальных мигрантов доставили обратно к границе с Беларусью.

Пограничная охрана отмечает, что уже длительное время успешно сотрудничает с местными жителями, в том числе с охотничьими коллективами. Правоохранители призывают и в дальнейшем сообщать о подозрительных лицах и транспортных средствах в приграничной зоне.

Как сообщалось, число нелегальных мигрантов, попытки которых пересечь латвийско-белорусскую границу были пресечены в этом году, превысило показатель прошлого года.

За последние три дня были пресечены попытки 94 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу со стороны Беларуси.

Правительство продлило до конца этого года усиленный режим охраны границы в приграничной зоне с Беларусью. Он введён из-за повышенного потока нелегальных мигрантов, создаваемого Беларусью. Усиленный режим контроля действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

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#Латвия #миграция #Беларусь
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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