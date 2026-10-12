Двое вооружённых грабителей устроили в Риме дерзкое ограбление, напоминающее сцену из криминального фильма. Преступники в масках Хэллоуина пробрались в почтовое отделение через отверстие в стене, дождались сотрудников и под угрозой оружия заставили их отдать деньги. Добычей налётчиков стали около 100 тысяч евро.

Информация подтверждается итальянскими агентствами ANSA и Adnkronos, а также газетами La Repubblica и Corriere della Sera.

Ограбление произошло утром в понедельник, 12 октября, в римском районе Гарбателла, в почтовом отделении на улице Каффаро.

По предварительным данным следствия, двое мужчин подготовили проникновение заранее. Они проделали отверстие в стене в задней части здания и ночью проникли внутрь, где стали дожидаться начала рабочего дня.

Около девяти часов утра в отделение пришли директор и сотрудники. Именно тогда грабители, скрывавшие лица под масками Хэллоуина и вооружённые пистолетами, приступили к осуществлению своего плана.

Угрожая работникам оружием, преступники заставили открыть кассы и передать им наличные деньги. По информации итальянских СМИ, на некоторое время сотрудники фактически оказались заложниками вооружённых налётчиков.

Получив около 100 тысяч евро, мужчины скрылись. К счастью, никто из работников почтового отделения не пострадал.

На место происшествия прибыли карабинеры подразделений Гарбателла и Рим-ЭУР. Специалисты проводят криминалистическую экспертизу, ищут возможные отпечатки пальцев и изучают записи камер видеонаблюдения.

Следователям предстоит выяснить, как преступникам удалось незаметно подготовить проход в стене, каким маршрутом они скрылись и были ли у них сообщники.

Личности налётчиков пока не установлены. Полиция продолжает поиски.