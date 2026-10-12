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Робот распустил руки: в Германии необычного «домогателя» изъяли как улику 0 221

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Робот пристает к девушке
ФОТО: BB.LV/AI

В немецком Кёльне полиция расследует необычное дело о предполагаемых сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.

Главным вещественным доказательством стал робот высотой 1,2 метра, напоминающий Железного человека. По версии следствия, устройство приставало к 16-летней девушке, пока его владелец и приятель снимали происходящее и транслировали в социальных сетях.

Как сообщила полиция Кёльна, 12 октября, инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 11 октября, возле ресторана быстрого питания на пересечении улиц Пальмштрассе и Гогенцоллернринг.

Неожиданное нападение возле ресторана

По данным полиции, незадолго до полуночи 16-летняя девушка находилась возле ресторана вместе с двумя подругами в возрасте 17 и 18 лет.

В какой-то момент к ней сзади приблизился красно-золотой робот, внешне напоминающий супергероя Железного человека.

Как утверждают следователи, устройство коснулось ягодиц девушки и совершило движения сексуального характера.

При этом происходящее, предположительно, снимали на видео и транслировали в прямом эфире социальных сетей.

Робота нашли в багажнике автомобиля

Прибывшие полицейские вскоре обнаружили предполагаемых участников происшествия неподалёку от места инцидента — на пересечении Магнусштрассе и Гогенцоллернринг.

Ими оказались 16-летний владелец робота из города Вегберг и его 19-летний знакомый.

Само устройство находилось в багажнике автомобиля Volkswagen, куда его успел убрать несовершеннолетний владелец.

Полицейские конфисковали робота, а также два мобильных телефона подозреваемых.

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Фото: Полиция Кельна

Кто управлял роботом?

Теперь криминальной полиции предстоит установить, каким образом работало устройство в момент происшествия.

Главный вопрос заключается в том, управлял ли кто-то движениями робота намеренно и использовалась ли машина для совершения противоправных действий.

Следствие ведётся по подозрению в оскорблении сексуального характера — именно такая предварительная правовая квалификация указана в сообщении немецкой полиции.

Окончательных выводов о действиях владельца устройства и его знакомого пока нет.

Необычность дела заключается в том, что вещественным доказательством предполагаемого правонарушения стал робот. Однако ответственность, если вина будет доказана, предстоит нести людям, которые могли использовать технику для домогательств.

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#полиция #молодежь #технологии #социальные сети #робот #следствие #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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