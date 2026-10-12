Родившийся в России миллиардер, владелец водочных брендов «Столичная» и Московская» Юрий Шефлер в интервью британской газете The Telegraph заявил, что бывший премьер-министр Латвии Андрис Шкеле связан с ближайшим окружением Владимира Путина и по указанию Москвы пытается установить контроль над его компанией SPI Group.

В интервью Шефлер заявил, что попытка захвата SPI Group является частью более широкого плана Кремля по его наказанию за сопротивление попыткам Путина национализировать его компанию 20 лет назад, а также за критику повторного российского вторжения в Украину.

Он добавил, что Путин считал его настолько серьёзной угрозой, что в 2005 году Федеральная служба безопасности России пыталась похитить его по дороге в Кыргызстан.

Шефлер утверждает, что теперь Путин изменил тактику и использует Шкеле для уничтожения его компаний. Миллиардер сообщил, что передал документы в Службу государственной безопасности Латвии (СГБ), призвав расследовать действия бывшего премьер-министра.

«Я призываю латвийские службы безопасности расследовать действия бывшего премьер-министра Андриса Шкеле, включая его связи с лицами, близкими к Владимиру Путину, и его очевидную роль в попытках лишить меня контроля над моей компанией», — заявил Шефлер, который в 2022 году в знак протеста против повторного российского вторжения в Украину переименовал свой водочный бренд Stolichnaya в Stoli.

Как отмечает The Telegraph, СГБ Латвии, судя по всему, серьёзно отнеслась к жалобам Шефлера. В ведомстве подтвердили британскому изданию, что изучают это дело.

В документах, переданных Шефлером в СГБ, с которыми также ознакомились журналисты The Telegraph, миллиардер утверждает, что 1 сентября 2026 года Шкеле встретился с ним в Риге и потребовал отказаться от контроля над своими компаниями, в число которых входит «Latvijas balzams».

По словам Шефлера, во время встречи Шкеле предложил решить существующие финансовые проблемы SPI Group путём передачи ему контроля над компанией.

Шефлер, как утверждается, категорически отверг это предложение, обвинив Шкеле в том, что тот действует в интересах агентов Путина.

Шкеле: не был, не состоял, не участвовал

В свою очередь, Андрис Шкеле в заявлении для The Telegraph категорически отверг обвинения Шефлера. «Обвинения господина Шефлера относительно моих действий, связанных с Российской Федерацией, беспочвенны. Я понятия не имею, что побуждает господина Шефлера делать подобные заявления. Как гражданин Латвии, я абсолютно лоялен своей стране и поддерживаю её политику. Мне крайне неприятно, что меня таким образом очерняют в нынешнем политическом контексте. Я считаю это клеветой», — заявил Шкеле.

Он пояснил, что встреча 1 сентября, о которой упоминал Шефлер, представляла собой обычный обмен мнениями о том, как обеспечить будущее SPI Group.

«Наша сентябрьская встреча была обменом идеями, главная цель которого заключалась в оценке возможностей господина Шефлера сохранить платёжеспособность компании, а не в попытке кого-либо вытеснить. Никаких угроз не было — лишь оценка, надо признать, чрезвычайно сложной ситуации, с которой столкнулись компания и её кредиторы», — заявил Шкеле.

Сколько стоят

Согласно рейтингу Forbes в марте 2025 года состояние Юрия Шефлера оценивалось в 1,4 млрд долларов США.

Состояние Андриса Шкеле является секретом. Однако секретом не является, что на его супругу и дочь записаны активы на 50 млн евро.