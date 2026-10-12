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Ружьё в футляре для гитары: 14-летний школьник устроил стрельбу во Франции 0 225

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арест подростка

Иллюстративное фото.

ФОТО: BB.LV/AI

Во французском городе Обань, расположенном недалеко от Марселя, 14-летний подросток открыл стрельбу в средней школе. Ранения получили директор учебного заведения и преподаватель. Оружие школьник принёс с собой, спрятав его в футляре для гитары.

Инцидент произошёл в понедельник, 12 октября, в городе Обань, к востоку от Марселя. По информации французских СМИ, подросток пришёл в школу с дробовиком, который заранее спрятал в футляре для музыкального инструмента, передает NOS.

По предварительным данным, он произвёл четыре выстрела. В результате 37-летний преподаватель получил огнестрельное ранение бедра, а 53-летний директор школы был ранен в область таза.

Как сообщили представители полиции, жизни обоих пострадавших ничего не угрожает. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Подозреваемого, которому всего 14 лет, задержали сотрудники правоохранительных органов. Мотивы его поступка пока остаются неизвестными. Следователям предстоит установить, где подросток раздобыл оружие и почему решил применить его против сотрудников школы.

Ученикам учебного заведения предложена психологическая помощь.

Связана ли стрельба со школьными протестами?

Происшествие произошло на фоне масштабных протестов французских школьников, которые продолжаются уже несколько недель.

Учащиеся выходят на улицы, выражая недовольство проблемами в системе среднего образования. Среди основных причин протестов называются нехватка преподавателей и высокая нагрузка на учителей.

Из-за беспорядков сотни французских школ были вынуждены полностью или частично приостановить занятия.

Однако французские власти подчёркивают, что пока не обнаружили никаких признаков связи стрельбы в Обани с протестным движением. В самой школе, где произошло нападение, в этот день никаких акций протеста не проводилось.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения и возможные мотивы задержанного подростка.

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#Франция #образование #оружие #школа #протесты #преступность #стрельба #насилие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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