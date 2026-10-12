Государственная полиция Латвии завершила одно из крупнейших расследований, связанных с нелегальным производством и контрабандой сигарет. Ущерб государству оценивается более чем в 84,7 миллиона евро.
К уголовному преследованию предложено привлечь 16 человек, в том числе предпринимателя из Резекне Элмарса Лайзанса, которого следствие считает предполагаемым руководителем преступной группировки.
В конце сентября Государственная полиция передала в прокуратуру Рижского судебного округа материалы уголовного дела о масштабном незаконном производстве и сбыте табачных изделий.
Следователи полагают, что организованная преступная сеть действовала как минимум с августа 2013 года. На протяжении многих лет её участники предположительно производили, хранили и перевозили нелегальные сигареты, которые затем продавались как в Латвии, так и в других европейских странах.
Преступная сеть с десятками участников
На след предполагаемой преступной организации полиция вышла более двух лет назад. Расследование велось при участии Европола, Евроюста, прокуратуры и других правоохранительных учреждений.
В ходе следствия удалось установить не менее 54 предполагаемых участников организованной группы, среди которых были и иностранные граждане.
По версии полиции, преступная деятельность была тщательно законспирирована. Участники сети скрывали свои личности, а также фактическую связь с недвижимостью, автомобилями и другими ресурсами, использовавшимися для производства и перевозки нелегальной продукции.
Для затруднения работы правоохранительных органов применялись поддельные автомобильные регистрационные номера и специально изготовленные устройства, предназначенные для противодействия отдельным оперативно-разыскным мероприятиям.
Полиция считает, что организаторы не только наносили ущерб государственному бюджету, но и нарушали интересы легальных производителей и продавцов табачных изделий.
Под арест попали автомобили, недвижимость и компании
По предварительным подсчётам следствия, в результате незаконного производства, хранения, перевозки и контрабанды сигарет Латвии был причинён имущественный ущерб на сумму более 84,7 миллиона евро.
В ходе расследования правоохранители выявили значительное количество имущества, которое предположительно связано с доходами от преступной деятельности.
В общей сложности арестованы:
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57 транспортных средств стоимостью более 1,7 миллиона евро;
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108 объектов недвижимости стоимостью 5,7 миллиона евро;
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доли в 17 компаниях общей стоимостью около 600 тысяч евро;
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ювелирные изделия на сумму 6150 евро;
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около 46 тысяч евро наличными;
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почти 62 тысячи евро на банковских счетах.
Таким образом, общая стоимость арестованных активов, исходя из приведённых полицией оценок, превышает 8 миллионов евро.
Под подозрением оказались даже адвокат и медицинский работник
Из-за масштабов расследования и большого количества предполагаемых преступных эпизодов основное уголовное дело пришлось разделить на несколько производств.
Отдельные дела были возбуждены в отношении лиц, оказывавших юридическую помощь, присяжного адвоката и медицинского работника.
Как сообщил начальник Управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями организованной преступности Пётр Бауска, в ходе следствия полиция столкнулась с целенаправленными попытками помешать расследованию.
В частности, правоохранители выявили предполагаемые противоправные действия присяжного адвоката, которая, по версии следствия, пыталась повлиять на свидетеля.
Ранее LETA сообщало, что речь идёт об адвокате Инесе Шулте. Ей был присвоен статус подозреваемой, а материалы соответствующего уголовного дела направлены в прокуратуру для начала уголовного преследования.
По словам Бауски, некоторые эпизоды выделяли из основного производства, чтобы не задерживать их передачу в прокуратуру до завершения всего расследования.
Два года следствия и целый перечень предполагаемых преступлений
Основное досудебное расследование продолжалось почти два года. Полиция завершила его 25 сентября.
Уголовный процесс охватывает несколько предполагаемых преступлений, в том числе незаконное производство, хранение, перевозку и реализацию табачных изделий в крупном размере, контрабанду, легализацию преступно полученных средств и незаконное использование товарных знаков.
Кроме того, расследовалось использование поддельных автомобильных регистрационных номеров и нарушение запрета на оборот специального оборудования, предназначенного для противодействия оперативно-разыскным мероприятиям.
Материалы переданы в прокуратуру Рижского судебного округа для решения вопроса о начале уголовного преследования 16 подозреваемых, включая предполагаемого руководителя группы.
Лайзанс фигурирует и в другом деле — на полмиллиарда евро
Предприниматель из Резекне Элмарс Лайзанс уже проходит обвиняемым по другому уголовному делу, которое рассматривается в Суде по экономическим делам.
В этом процессе Лайзанс и ещё пять человек обвиняются в легализации денежных средств преступного происхождения на сумму около полумиллиарда евро.
Ранее программа Латвийского телевидения De facto сообщала, что имя предпринимателя фигурирует в расследовании деятельности международной организованной преступной сети, занимавшейся распространением нелегальных сигарет в странах Евросоюза и Великобритании.
Во время обысков в Лудзе правоохранители обнаружили подпольное производство с оборудованием и сырьём для изготовления сигарет.
В рамках этого расследования были задержаны 25 граждан Украины, которые, по данным следствия, занимались производством нелегальной табачной продукции.
Всего правоохранители конфисковали около 300 миллионов сигарет и 47 тонн измельчённых табачных листьев.
Ранее Государственная пограничная охрана сообщала о передаче в прокуратуру уголовного дела в отношении этих 25 граждан Украины. С 23 из них были заключены соглашения с прокуратурой о мере наказания.
Одно из крупнейших расследований
Пётр Бауска назвал расследование одним из наиболее масштабных в практике полиции. По его словам, правоохранителям удалось раскрыть не только предполагаемую многолетнюю схему незаконного оборота подакцизных товаров, но и методы противодействия следствию, которыми пользовались участники преступной сети.
Теперь прокуратуре предстоит оценить собранные доказательства и принять процессуальные решения в отношении 16 подозреваемых.
При этом передача материалов в прокуратуру ещё не означает признания кого-либо виновным. Виновность каждого из фигурантов может быть установлена только вступившим в законную силу судебным решением.
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