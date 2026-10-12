Государственная полиция Латвии завершила одно из крупнейших расследований, связанных с нелегальным производством и контрабандой сигарет. Ущерб государству оценивается более чем в 84,7 миллиона евро.

К уголовному преследованию предложено привлечь 16 человек, в том числе предпринимателя из Резекне Элмарса Лайзанса, которого следствие считает предполагаемым руководителем преступной группировки.

В конце сентября Государственная полиция передала в прокуратуру Рижского судебного округа материалы уголовного дела о масштабном незаконном производстве и сбыте табачных изделий.

Следователи полагают, что организованная преступная сеть действовала как минимум с августа 2013 года. На протяжении многих лет её участники предположительно производили, хранили и перевозили нелегальные сигареты, которые затем продавались как в Латвии, так и в других европейских странах.

Преступная сеть с десятками участников

На след предполагаемой преступной организации полиция вышла более двух лет назад. Расследование велось при участии Европола, Евроюста, прокуратуры и других правоохранительных учреждений.

В ходе следствия удалось установить не менее 54 предполагаемых участников организованной группы, среди которых были и иностранные граждане.

По версии полиции, преступная деятельность была тщательно законспирирована. Участники сети скрывали свои личности, а также фактическую связь с недвижимостью, автомобилями и другими ресурсами, использовавшимися для производства и перевозки нелегальной продукции.

Для затруднения работы правоохранительных органов применялись поддельные автомобильные регистрационные номера и специально изготовленные устройства, предназначенные для противодействия отдельным оперативно-разыскным мероприятиям.

Полиция считает, что организаторы не только наносили ущерб государственному бюджету, но и нарушали интересы легальных производителей и продавцов табачных изделий.

Под арест попали автомобили, недвижимость и компании

По предварительным подсчётам следствия, в результате незаконного производства, хранения, перевозки и контрабанды сигарет Латвии был причинён имущественный ущерб на сумму более 84,7 миллиона евро.

В ходе расследования правоохранители выявили значительное количество имущества, которое предположительно связано с доходами от преступной деятельности.

В общей сложности арестованы:

57 транспортных средств стоимостью более 1,7 миллиона евро;

108 объектов недвижимости стоимостью 5,7 миллиона евро;

доли в 17 компаниях общей стоимостью около 600 тысяч евро;

ювелирные изделия на сумму 6150 евро;

около 46 тысяч евро наличными;

почти 62 тысячи евро на банковских счетах.

Таким образом, общая стоимость арестованных активов, исходя из приведённых полицией оценок, превышает 8 миллионов евро.

Под подозрением оказались даже адвокат и медицинский работник

Из-за масштабов расследования и большого количества предполагаемых преступных эпизодов основное уголовное дело пришлось разделить на несколько производств.

Отдельные дела были возбуждены в отношении лиц, оказывавших юридическую помощь, присяжного адвоката и медицинского работника.

Как сообщил начальник Управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями организованной преступности Пётр Бауска, в ходе следствия полиция столкнулась с целенаправленными попытками помешать расследованию.

В частности, правоохранители выявили предполагаемые противоправные действия присяжного адвоката, которая, по версии следствия, пыталась повлиять на свидетеля.

Ранее LETA сообщало, что речь идёт об адвокате Инесе Шулте. Ей был присвоен статус подозреваемой, а материалы соответствующего уголовного дела направлены в прокуратуру для начала уголовного преследования.

По словам Бауски, некоторые эпизоды выделяли из основного производства, чтобы не задерживать их передачу в прокуратуру до завершения всего расследования.

Два года следствия и целый перечень предполагаемых преступлений

Основное досудебное расследование продолжалось почти два года. Полиция завершила его 25 сентября.

Уголовный процесс охватывает несколько предполагаемых преступлений, в том числе незаконное производство, хранение, перевозку и реализацию табачных изделий в крупном размере, контрабанду, легализацию преступно полученных средств и незаконное использование товарных знаков.

Кроме того, расследовалось использование поддельных автомобильных регистрационных номеров и нарушение запрета на оборот специального оборудования, предназначенного для противодействия оперативно-разыскным мероприятиям.

Материалы переданы в прокуратуру Рижского судебного округа для решения вопроса о начале уголовного преследования 16 подозреваемых, включая предполагаемого руководителя группы.

Лайзанс фигурирует и в другом деле — на полмиллиарда евро

Предприниматель из Резекне Элмарс Лайзанс уже проходит обвиняемым по другому уголовному делу, которое рассматривается в Суде по экономическим делам.

В этом процессе Лайзанс и ещё пять человек обвиняются в легализации денежных средств преступного происхождения на сумму около полумиллиарда евро.

Ранее программа Латвийского телевидения De facto сообщала, что имя предпринимателя фигурирует в расследовании деятельности международной организованной преступной сети, занимавшейся распространением нелегальных сигарет в странах Евросоюза и Великобритании.

Во время обысков в Лудзе правоохранители обнаружили подпольное производство с оборудованием и сырьём для изготовления сигарет.

В рамках этого расследования были задержаны 25 граждан Украины, которые, по данным следствия, занимались производством нелегальной табачной продукции.

Всего правоохранители конфисковали около 300 миллионов сигарет и 47 тонн измельчённых табачных листьев.

Ранее Государственная пограничная охрана сообщала о передаче в прокуратуру уголовного дела в отношении этих 25 граждан Украины. С 23 из них были заключены соглашения с прокуратурой о мере наказания.

Одно из крупнейших расследований

Пётр Бауска назвал расследование одним из наиболее масштабных в практике полиции. По его словам, правоохранителям удалось раскрыть не только предполагаемую многолетнюю схему незаконного оборота подакцизных товаров, но и методы противодействия следствию, которыми пользовались участники преступной сети.

Теперь прокуратуре предстоит оценить собранные доказательства и принять процессуальные решения в отношении 16 подозреваемых.

При этом передача материалов в прокуратуру ещё не означает признания кого-либо виновным. Виновность каждого из фигурантов может быть установлена только вступившим в законную силу судебным решением.