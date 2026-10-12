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Столкнул велосипедиста под автобус и скрылся? Полиция ищет мужчину в Риге 0 275

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разыскивается велосипедист
ФОТО: Valsts policija

В Риге полиция разыскивает велосипедиста, который, по предварительным данным, спровоцировал столкновение с другим велосипедистом и покинул место происшествия. В результате аварии один из мужчин попал под проезжавший автобус и погиб. Теперь правоохранители обращаются за помощью к очевидцам трагедии.

Как сообщает Государственная полиция, трагедия произошла 28 августа около 17:30 в Риге, на улице Августа Деглава, возле дома № 39.

По информации полиции, два велосипедиста двигались в одном направлении по левому тротуару улицы Деглава — в сторону улицы Ницгалес.

В какой-то момент один из них, личность которого пока не установлена, спровоцировал столкновение со вторым велосипедистом. Оба потеряли равновесие и упали.

При падении один из мужчин ударился о проезжавший в противоположном направлении автобус. Полученные травмы оказались смертельными.

Второй участник столкновения покинул место происшествия.

Полиция опубликовала приметы велосипедиста

Правоохранители пытаются установить личность мужчины, который, предположительно, стал виновником столкновения.

По имеющейся информации, разыскиваемому около 30 лет, его рост составляет приблизительно 175 сантиметров, телосложение худощавое.

В момент происшествия мужчина был одет в светло-голубую футболку.

Государственная полиция призывает откликнуться всех, кто находился 28 августа около 17:30 на улице Августа Деглава в районе дома № 39 и мог видеть произошедшее.

Следователей интересует любая информация, которая поможет восстановить обстоятельства трагедии и установить личность второго велосипедиста.

Полиция также обращается непосредственно к мужчине, покинувшему место происшествия, с просьбой самостоятельно связаться с правоохранительными органами.

Куда сообщить информацию?

Всех, кто располагает сведениями о происшествии или разыскиваемом велосипедисте, просят позвонить по телефонам 67086661 или 112.

С момента трагедии прошло более полутора месяцев, однако полиция продолжает устанавливать обстоятельства смертельного столкновения.

Даже незначительная на первый взгляд деталь — внешний вид велосипедиста, направление его движения после аварии или запись автомобильного видеорегистратора — может оказаться важной для расследования.

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#происшествие #Рига #полиция #ДТП
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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