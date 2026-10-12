Муфтий Первого муфтията Литвы Ромас Якубаускас отверг подозрения в торговле людьми и подделке документов по делу о трудоустройстве граждан Филиппин на птицеперерабатывающих предприятиях. Он утверждает, что условия работы соответствовали предоставленной мигрантам информации, и обещает сотрудничать со следствием.

Муфтий Первого муфтията — Духовного центра мусульман-суннитов Литвы — Ромас Якубаускас заявил о своей невиновности в рамках расследования предполагаемой торговли людьми и подделки документов, связанного с трудоустройством работников из Филиппин.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на литовский портал TV3, Якубаускас считает предъявленные ему подозрения необоснованными и утверждает, что правоохранительные органы не изучили обстоятельства дела в достаточной мере перед их предъявлением.

«Предъявленное мне уведомление о подозрении я не признавал и не признаю», — заявил муфтий.

По его словам, подозрения были предъявлены на самой ранней стадии расследования, причем все фигуранты получили одинаковые уведомления независимо от их должностей и фактических обязанностей.

«Вину не признаю и доверяю правоохранительным органам в том, что расследование будет объективным», — подчеркнул Якубаускас.

Он добавил, что готов сотрудничать со следствием, однако до завершения досудебного расследования не намерен подробно комментировать материалы дела.

Расследование связано с трудоустройством 140 граждан Филиппин на предприятиях по переработке птицы в Рудамине и Кайшядорисе.

По данным BNS, дело было возбуждено в ноябре 2025 года. В мае 2026 года стало известно о подозрениях в отношении компаний FA Solutions и World Halal Trust.

В конце сентября прокуратура сообщила, что подозрения также предъявлены семи физическим лицам, а потерпевшими признаны 64 человека.

Якубаускас утверждает, что поиск работников осуществляло агентство по трудоустройству на Филиппинах, а не литовские работодатели. По его версии, именно это агентство могло обещать кандидатам условия, которые не были согласованы с работодателями в Литве.

При этом муфтий настаивает, что информация, предоставленная работникам до приезда, соответствовала сведениям, переданным литовской миграционной службе, и фактическим условиям их работы.

Якубаускас рассказал, что проводил для кандидатов отборочные и информационные собеседования, преимущественно по видеосвязи, а также помогал с переводом инструктажей перед началом работы в мясоперерабатывающих цехах. По его словам, на аналогичных условиях на предприятиях работают не только филиппинцы, но и граждане Литвы, Украины, Грузии, Узбекистана, Бангладеш, Индии и Нигерии.

Муфтий также подтвердил, что является учредителем компании World Halal Trust. Сейчас, по его словам, он работает в ней экспертом по исламскому праву и переводчиком. В то же время Якубаускас отрицает какие-либо трудовые, управленческие, акционерные или другие деловые связи с компанией FA Solutions.

После появления информации о расследовании Союз татарских общин Литвы публично дистанцировался от Якубаускаса. Организация объяснила свое решение стремлением сохранить репутацию и нейтральную позицию в отношении продолжающегося уголовного процесса.

Расследование продолжается. Предъявление подозрений не означает установления вины, а окончательную правовую оценку обстоятельствам дела должен дать суд.