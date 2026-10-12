Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вооруженная банда похитила мужчину в центре Риги: полиция раскрыла подробности громкого дела 0 242

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арест преступника
ФОТО: BB.LV/AI

В Риге завершено расследование масштабного уголовного дела против вооруженной преступной группировки, участники которой подозреваются в похищении человека, угрозах, поджоге автомобиля и других преступлениях.

Всего по делу проходят 11 подозреваемых, пятеро из которых находятся под стражей, сообщает Государственная полиция Латвии 12 октября.

Похищение в центре Риги

Преступление произошло 25 марта 2026 года. По данным следствия, четверо участников организованной группы приехали к месту жительства мужчины в центре Риги, похитили его и силой посадили в свой автомобиль.

После этого двое подозреваемых увезли потерпевшего в неизвестном направлении, а двое других завладели принадлежавшей ему машиной и скрылись на ней.

Однако довести свой план до конца преступникам не удалось. Сотрудники криминальной полиции Рижского регионального управления провели операцию, в ходе которой задержали четверых участников группировки и освободили похищенного мужчину.

Позднее были задержаны еще трое предполагаемых сообщников.

В ходе расследования выяснилось, что некоторые участники преступной группы уже находились в местах лишения свободы, где отбывали наказание за ранее совершенные преступления.

Оружие, наркотики и поджоги

Расследование показало, что деятельность группировки не ограничивалась похищением человека.

Полицейские собрали доказательства предполагаемой причастности ее участников к другим преступлениям, в том числе угрозам, умышленному поджогу автомобиля, незаконному приобретению и хранению наркотических веществ, включая случаи с крупными объемами наркотиков.

oruz.jpg

oruz2.jpg

Valsts policija

Кроме того, следователи установили факт незаконного хранения средств связи, их компонентов или других предметов, обеспечивающих связь, в местах лишения свободы.

В ходе многочисленных обысков полиция изъяла важные для расследования вещественные доказательства.

Особую опасность группировке придавало то, что ее участники были вооружены. В их распоряжении находились огнестрельное оружие и боеприпасы. У одного из подозреваемых также обнаружили поддельные документы, удостоверяющие личность.

Под следствием 11 человек

Ранее начатые уголовные процессы полиция объединила в одно масштабное производство. Расследование велось по нескольким статьям Уголовного закона Латвии, предусматривающим ответственность, в частности, за бандитизм, похищение человека, угрозы и преступления, связанные с наркотиками.

Пяти подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

8 октября сотрудники криминальной полиции Рижского регионального управления передали материалы уголовного дела прокуратуре, предложив начать уголовное преследование 11 человек.

При этом полиция пока не раскрывает подробности мотивов преступлений и обстоятельств деятельности группировки.

Следствие завершено, однако окончательную оценку действиям подозреваемых предстоит дать суду. До вступления обвинительного приговора в силу все фигуранты дела считаются невиновными.

×
#полиция #криминал #оружие #Латвия #преступность #судебный процесс #похищение #наркотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Двое вооружённых грабителей устроили в Риме дерзкое ограбление
Изображение к статье: Охотник с собакой
Изображение к статье: Так искусственный интеллект видит "водочный заговор" Путина.
Изображение к статье: ДТП в Елгаве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Робот пристает к девушке
ЧП и криминал
Изображение к статье: автобус
Наша Латвия
Изображение к статье: трамп
В мире
Изображение к статье: Агата Муцениеце и Петр Дранга
Lifenews
Изображение к статье: Мадизе
Политика
Изображение к статье: Мошенники
ЧП и криминал
Изображение к статье: Робот пристает к девушке
ЧП и криминал
Изображение к статье: автобус
Наша Латвия
Изображение к статье: трамп
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео