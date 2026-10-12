В Риге завершено расследование масштабного уголовного дела против вооруженной преступной группировки, участники которой подозреваются в похищении человека, угрозах, поджоге автомобиля и других преступлениях.

Всего по делу проходят 11 подозреваемых, пятеро из которых находятся под стражей, сообщает Государственная полиция Латвии 12 октября.

Похищение в центре Риги

Преступление произошло 25 марта 2026 года. По данным следствия, четверо участников организованной группы приехали к месту жительства мужчины в центре Риги, похитили его и силой посадили в свой автомобиль.

После этого двое подозреваемых увезли потерпевшего в неизвестном направлении, а двое других завладели принадлежавшей ему машиной и скрылись на ней.

Однако довести свой план до конца преступникам не удалось. Сотрудники криминальной полиции Рижского регионального управления провели операцию, в ходе которой задержали четверых участников группировки и освободили похищенного мужчину.

Позднее были задержаны еще трое предполагаемых сообщников.

В ходе расследования выяснилось, что некоторые участники преступной группы уже находились в местах лишения свободы, где отбывали наказание за ранее совершенные преступления.

Оружие, наркотики и поджоги

Расследование показало, что деятельность группировки не ограничивалась похищением человека.

Полицейские собрали доказательства предполагаемой причастности ее участников к другим преступлениям, в том числе угрозам, умышленному поджогу автомобиля, незаконному приобретению и хранению наркотических веществ, включая случаи с крупными объемами наркотиков.

Valsts policija

Кроме того, следователи установили факт незаконного хранения средств связи, их компонентов или других предметов, обеспечивающих связь, в местах лишения свободы.

В ходе многочисленных обысков полиция изъяла важные для расследования вещественные доказательства.

Особую опасность группировке придавало то, что ее участники были вооружены. В их распоряжении находились огнестрельное оружие и боеприпасы. У одного из подозреваемых также обнаружили поддельные документы, удостоверяющие личность.

Под следствием 11 человек

Ранее начатые уголовные процессы полиция объединила в одно масштабное производство. Расследование велось по нескольким статьям Уголовного закона Латвии, предусматривающим ответственность, в частности, за бандитизм, похищение человека, угрозы и преступления, связанные с наркотиками.

Пяти подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

8 октября сотрудники криминальной полиции Рижского регионального управления передали материалы уголовного дела прокуратуре, предложив начать уголовное преследование 11 человек.

При этом полиция пока не раскрывает подробности мотивов преступлений и обстоятельств деятельности группировки.

Следствие завершено, однако окончательную оценку действиям подозреваемых предстоит дать суду. До вступления обвинительного приговора в силу все фигуранты дела считаются невиновными.