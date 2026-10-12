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Хотели посмотреть результаты анализов — потеряли деньги: в Латвии появилась новая схема мошенничества 0 784

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мошенники
ФОТО: BB.LV/AI

Государственная полиция Латвии предупреждает о новой мошеннической схеме, связанной с поддельными сайтами медицинского портала DATAMED. Злоумышленникам уже удалось похитить у жителей страны более 66 тысяч евро.

По информации Госполиции, зарегистрировано несколько случаев мошенничества, в которых преступники использовали поддельные интернет-страницы, внешне практически неотличимые от настоящего сайта DATAMED.

Расчёт мошенников прост: человек, желающий воспользоваться медицинским сервисом, попадает на фальшивую страницу и вводит свои данные, не подозревая об опасности.

Таким способом злоумышленники получают персональную информацию, данные для доступа к интернет-банку и Smart-ID. В дальнейшем эти сведения могут использоваться для хищения денег со счетов пострадавших.

Общий ущерб от уже зарегистрированных случаев превысил 66 тысяч евро.

datamed.jpg

Как не попасться на уловку мошенников?

Государственная полиция призывает жителей соблюдать несколько правил:

  • Внимательно проверяйте адрес сайта перед переходом по ссылке. Даже один лишний или отсутствующий символ может указывать на подделку.

  • Никогда не вводите банковские реквизиты и персональные данные, если не уверены в безопасности интернет-страницы.

  • Пользуйтесь только официальными сайтами медицинских учреждений и других организаций.

Полиция также призывает предупреждать о новых схемах обмана своих родственников и знакомых, особенно пожилых людей.

«Позвоните своим близким раньше, чем это сделают мошенники!» — напоминает Государственная полиция.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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