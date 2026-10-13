В Риге вновь откладывается рассмотрение уголовного дела о выплате зарплат в конвертах и уклонении от уплаты налогов на сумму более 218 тысяч евро. Среди обвиняемых — предприниматель и бывший начальник одного из полицейских участков столицы. Теперь дело передано другому составу суда, а дата следующего заседания пока неизвестна.

Как сообщает агентство LETA, Рижский городской суд передал уголовное дело в отношении предпринимателя Эдгара Метры и бывшего начальника Земгальского участка Рижского регионального управления Государственной полиции Роланда Страутса другому составу суда.

Назначенное на вторник, 13 октября, заседание было отложено. Причиной стала передача дела другому составу суда и невозможность рассмотреть его в ранее установленную дату.

Новое заседание пока не назначено.

Налоги на 218 тысяч евро

Согласно обвинению, ответственное лицо предприятия при содействии сотрудника с января 2016 года по июль 2017 года уклонялось от уплаты обязательных взносов государственного социального страхования и подоходного налога с населения.

Общая сумма неуплаченных налогов, по данным прокуратуры, составила 218 440 евро.

Кроме того, с апреля 2016 года по июль 2017 года работникам предприятия выплачивали часть заработной платы неофициально, нарушая установленный порядок оплаты труда.

Размер таких выплат существенно различался: одни сотрудники ежемесячно получали в конвертах всего несколько евро, другие — несколько сотен евро.

В один из месяцев общая сумма неофициальных выплат работникам достигла 6476 евро.

В деле фигурирует охранная компания

В рамках уголовного процесса также было начато производство о применении мер принудительного воздействия к одному из предприятий. По версии следствия, выплата зарплат в конвертах и уклонение от налогов осуществлялись в его интересах.

Ещё в 2017 году передача Латвийского телевидения «Запрещённый приём» (Aizliegtais paņēmiens) сообщала, что Служба государственных доходов задержала по подозрению в выплате неофициальных зарплат владельца охранной компании Verge Эдгара Метру и бывшего полицейского руководителя Роланда Страутса.

В Государственной полиции ранее подтвердили, что Страутс действительно возглавлял Земгальский участок Рижского регионального управления. Однако обязанности начальника он перестал исполнять ещё в 2015 году, а в 2016 году был уволен со службы.

По информации Firmas.lv, хозяйственная деятельность компании Verge была приостановлена в 2018 году.

Несмотря на то что предполагаемые нарушения относятся к 2016–2017 годам, судебное разбирательство продолжается. Передача дела другому составу суда означает очередную отсрочку, причём сроки возобновления процесса пока не определены.