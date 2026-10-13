Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Драка в рижском троллейбусе: пассажиры не могли уехать домой из-за конфликта в салоне 0 805

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: 15-й троллейбус
ФОТО: LETA

Вечером 9 октября в Риге поездка на троллейбусе 15-го маршрута обернулась скандалом и дракой. Конфликт начался с замечания по поводу нецензурной брани, а закончился ударом в голову и разлитым по салону пивом. Из-за происшествия общественный транспорт был вынужден остановиться.

Об инциденте рассказала одна из пассажирок.

«В пятницу, 9 октября, после 11 вечера я и другие пассажиры 15-го троллейбуса не могли нормально уехать домой. Транспорт стоял из-за драки и последующих разбирательств — кто должен покинуть троллейбус.

Сама я зашла в троллейбус на остановке Centrāltirgus. Видела, как светловолосый мужчина сделал замечание компании молодых людей, потребовав, чтобы они перестали материться и вели себя культурно в общественном месте.

Мне показалось, что это студенты из другой страны (они были похожи на испанцев), но один из них совсем немного понимал русский язык. Мужчина начал злиться и оскорблять их, крутя пальцем у виска и показывая, что они глупые и не понимают его просьбы.

За молодых людей решил вступиться местный парень. Когда я обернулась, увидела, как он затянулся электронной сигаретой и выпустил пар изо рта. Затем он подошел к светловолосому мужчине и ударил его по голове.

После этого пиво из пластикового стаканчика разлетелось по всему салону — все оказалось залито пивом. По-видимому, стакан принадлежал светловолосому мужчине. Именно после этого я начала снимать происходящее», — рассказала пассажирка.

По словам очевидцы, причиной задержки троллейбуса стали не только сама драка, но и последовавшие выяснения отношений по поводу того, кто из участников конфликта должен покинуть салон.

Информации о том, вызывали ли на место полицию и пострадал ли кто-либо из участников происшествия, пока нет.

×
#происшествие #полиция #драка #пассажиры #общественный транспорт #насилие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
4
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Алан Янович
Изображение к статье: Зарплата в конверте
Изображение к статье: В американском штате Джорджия произошла трагедия в парке развлечений
Изображение к статье: пограничники у забора

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кино
Наша Латвия
Изображение к статье: Бомбоубежище
Наша Латвия
Изображение к статье: Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: Газеты
Бизнес
Изображение к статье: Стресс
Дом и сад
Изображение к статье: Таракан
В мире животных
Изображение к статье: Кино
Наша Латвия
Изображение к статье: Бомбоубежище
Наша Латвия
Изображение к статье: Ryanair
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео