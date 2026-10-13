Вечером 9 октября в Риге поездка на троллейбусе 15-го маршрута обернулась скандалом и дракой. Конфликт начался с замечания по поводу нецензурной брани, а закончился ударом в голову и разлитым по салону пивом. Из-за происшествия общественный транспорт был вынужден остановиться.

Об инциденте рассказала одна из пассажирок.

«В пятницу, 9 октября, после 11 вечера я и другие пассажиры 15-го троллейбуса не могли нормально уехать домой. Транспорт стоял из-за драки и последующих разбирательств — кто должен покинуть троллейбус.

Сама я зашла в троллейбус на остановке Centrāltirgus. Видела, как светловолосый мужчина сделал замечание компании молодых людей, потребовав, чтобы они перестали материться и вели себя культурно в общественном месте.

Мне показалось, что это студенты из другой страны (они были похожи на испанцев), но один из них совсем немного понимал русский язык. Мужчина начал злиться и оскорблять их, крутя пальцем у виска и показывая, что они глупые и не понимают его просьбы.

За молодых людей решил вступиться местный парень. Когда я обернулась, увидела, как он затянулся электронной сигаретой и выпустил пар изо рта. Затем он подошел к светловолосому мужчине и ударил его по голове.

После этого пиво из пластикового стаканчика разлетелось по всему салону — все оказалось залито пивом. По-видимому, стакан принадлежал светловолосому мужчине. Именно после этого я начала снимать происходящее», — рассказала пассажирка.

По словам очевидцы, причиной задержки троллейбуса стали не только сама драка, но и последовавшие выяснения отношений по поводу того, кто из участников конфликта должен покинуть салон.

Информации о том, вызывали ли на место полицию и пострадал ли кто-либо из участников происшествия, пока нет.