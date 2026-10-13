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Летевший из Рима рейс Ryanair подал аварийный сигнал 0 989

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ryanair

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Рима в Дублин, во время полета передал аварийный код 7700, следует из данных сервиса отслеживания аварийных сигналов Squawk 7700.

По данным сервиса Flightradar24, рейс вылетел из Рима около 11:52 по местному времени (12:52 по латвийскому). Когда судно находилось над территорией Англии, экипаж передал код 7700. В 15:36 самолет приземлился в Дублине с задержкой около 15 минут.

Утром 13 октября код 7700 также передал самолет авиакомпании Swiss, выполнявший рейс из Стокгольма в Цюрих. После этого рейс был перенаправлен в Гамбург, где совершил посадку.

Менее чем через 20 минут самолет вылетел из Гамбурга и достиг Цюриха к 10:48. Причина, по которой передали код, неизвестна.

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#авиация #Ryanair
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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