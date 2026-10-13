Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Рима в Дублин, во время полета передал аварийный код 7700, следует из данных сервиса отслеживания аварийных сигналов Squawk 7700.

По данным сервиса Flightradar24, рейс вылетел из Рима около 11:52 по местному времени (12:52 по латвийскому). Когда судно находилось над территорией Англии, экипаж передал код 7700. В 15:36 самолет приземлился в Дублине с задержкой около 15 минут.

Утром 13 октября код 7700 также передал самолет авиакомпании Swiss, выполнявший рейс из Стокгольма в Цюрих. После этого рейс был перенаправлен в Гамбург, где совершил посадку.

Менее чем через 20 минут самолет вылетел из Гамбурга и достиг Цюриха к 10:48. Причина, по которой передали код, неизвестна.