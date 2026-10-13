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Ответственность за вооруженный инцидент на границе Латвии взяли на себя «Черные русы» 0 147

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.10.2026
LETA
Изображение к статье: пограничники у забора
ФОТО: LETA

Ответственность за происшествие на латвийско-белорусской границе, когда в начале октября вооруженные люди в масках пытались незаконно доставить в Латвию 20 мигрантов, а затем повредили инфраструктуру, взяла на себя малоизвестная группировка "Черные русы".

Аналитики считают ее прикрытием белорусских и российских спецслужб для гибридных операций. Служба государственной безопасности Латвии начала уголовный процесс по факту создания преступной организации.

В ночь с 5 на 6 октября вооруженные люди в масках пытались провести через границу 20 мигрантов и угрожали латвийским военным, которые препятствовали переходу. Спустя несколько часов неизвестные все же проникли в Латвию и повредили инфраструктуру. Группа "Черные русы" заявила об ответственности за произошедшее и пообещала продолжить тайные операции.

В опубликованном в "Telegram" видео человек с закрытым лицом и измененным голосом, представившийся спикером группы Неманом, сообщил, что трое активистов пересекли границу, оказали противодействие латвийским военным, а затем проникли в район села Матулишки, похитили камеры наблюдения и повредили оборудование, оставшись незамеченными. Группа также пригрозила диверсиями против соседних с Беларусью стран.

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис в эфире Латвийского телевидения отметил профессионализм военных. По его словам, они вправе применять оружие для самообороны и делать предупредительные выстрелы. Инцидент также свидетельствует об эффективности операции по борьбе с нелегальной миграцией "Vilkatis". Мелнис подчеркнул, что действия белорусской стороны уже имеют признаки организованной преступности, поскольку сопровождаются применением силы и повреждением латвийской инфраструктуры.

Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс считает, что реальной группировки не существует, а происходящее на границе является информационной операцией спецслужб. По его мнению, независимые группы такого рода не могут действовать в Беларуси и России. Аналогичной позиции придерживается проживающий в Польше белорусский политический беженец и военный журналист Дмитрий Халько. Он предполагает, что "Черные русы" - проект спецслужб, созданный для прикрытия диверсий и других действий, ответственность за которые при необходимости можно переложить на якобы независимых активистов. По его словам, это напоминает тактику "зеленых человечков", но на новом уровне.

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#НАТО #Латвия #миграция #безопасность #спецслужбы #Беларусь #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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