Государственная полиция Латвии сообщила, что пропавший в Даугавпилсе 16-летний Алан Янович успешно найден.

Подросток 2010 года рождения ушёл из своего дома в Даугавпилсе 5 октября 2026 года, после чего его местонахождение оставалось неизвестным.

Розыском занимались сотрудники Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции. Правоохранители обращались к жителям с просьбой помочь установить местонахождение подростка.

В понедельник, 12 октября, в 09:03 полиция обновила сообщение, подтвердив, что Алан Янович найден.

«Спасибо каждому, кто поделился информацией!» — говорится в сообщении Государственной полиции.

Подробности обнаружения подростка и обстоятельства его отсутствия не сообщаются.