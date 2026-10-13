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Пропавший в Даугавпилсе подросток найден: полиция поблагодарила жителей за помощь 0 136

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алан Янович
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция Латвии сообщила, что пропавший в Даугавпилсе 16-летний Алан Янович успешно найден.

Подросток 2010 года рождения ушёл из своего дома в Даугавпилсе 5 октября 2026 года, после чего его местонахождение оставалось неизвестным.

Розыском занимались сотрудники Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции. Правоохранители обращались к жителям с просьбой помочь установить местонахождение подростка.

В понедельник, 12 октября, в 09:03 полиция обновила сообщение, подтвердив, что Алан Янович найден.

«Спасибо каждому, кто поделился информацией!» — говорится в сообщении Государственной полиции.

Подробности обнаружения подростка и обстоятельства его отсутствия не сообщаются.

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#полиция #Латвия #розыск #Даугавпилс
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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