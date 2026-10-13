В американском штате Джорджия произошла трагедия в парке развлечений Six Flags Over Georgia, расположенном неподалёку от Атланты. Во время катания на американских горках Goliath погиб мужчина, ещё несколько человек получили травмы. После происшествия компания закрыла девять аналогичных аттракционов в шести парках.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на американские СМИ, очевидцы рассказали местному телеканалу WXIA, что мужчина выпал из вагонетки во время движения. При падении он несколько раз ударился о конструкции аттракциона, после чего упал на землю.

Goliath — одни из самых высоких американских горок в парке. Максимальная высота аттракциона составляет около 60 метров, скорость достигает 113 километров в час, а поездка длится примерно три с половиной минуты. Аттракцион работает с 2006 года.

После трагедии спасателям пришлось эвакуировать других посетителей, оказавшихся в вагонетках на большой высоте. Полиция выясняет, каким образом мужчина мог выпасть из движущегося состава.

Компания Six Flags выразила соболезнования близким погибшего и объявила о временном закрытии девяти аналогичных американских горок в шести парках развлечений в качестве меры предосторожности.

Это не первый серьёзный инцидент, связанный с аттракционами компании. В прошлом месяце Six Flags объявила о закрытии знаменитых американских горок X2 в Южной Калифорнии после многочисленных жалоб посетителей на тяжёлые травмы головного мозга.

Ранее компания также заключила мировое соглашение с родственниками 22-летнего мужчины, умершего в 2022 году после катания на X2.

Причины новой трагедии пока не установлены. Следователям предстоит выяснить, произошла ли техническая неисправность, отказ системы безопасности или нарушение правил эксплуатации.