В Латвии осуждённые, находящиеся на лечении в тюремной больнице, по-прежнему смогут курить во время прогулок. Такое решение приняла парламентская комиссия, рассматривающая изменения в законодательстве об исполнении уголовных наказаний.

Депутаты также обсудили новые правила размещения заключённых, меры безопасности и условия оказания психиатрической помощи.

Во вторник, 13 октября, Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции рассмотрела предложения к поправкам в Закон об исполнении уголовных наказаний перед третьим чтением.

Как сообщает агентство LETA, комиссия решила сохранить за осуждёнными, находящимися в Латвийской тюремной больнице, установленное право курить во время прогулок.

Лечение не только в охраняемых психиатрических больницах

Депутаты также поддержали сохранение возможности лечения осуждённых в психиатрических больницах или отделениях общего типа, а не исключительно в специализированных психиатрических учреждениях с охраной.

Речь идёт об осуждённых, освобождённых от дальнейшего отбывания наказания, если в рамках другого уголовного процесса к ним применена принудительная мера медицинского характера — лечение в психиатрической больнице.

Пересчёт заключённых вызвал споры

Дискуссии в комиссии развернулись вокруг положений о проверке численности заключённых и их размещении в местах лишения свободы.

Юридическое бюро Сейма предложило исключить соответствующие нормы из закона, поскольку, по его мнению, эти вопросы относятся к внутреннему порядку работы пенитенциарных учреждений.

Однако представитель Министерства юстиции подчеркнула, что регулярная проверка численности заключённых является важной мерой безопасности, а правила их размещения необходимы для поддержания порядка и спокойствия в тюрьмах.

Комиссия не поддержала предложение об исключении этих положений. При голосовании семь депутатов воздержались.

Кого предлагают содержать отдельно

Поправки, внесённые депутатом Эдвардсом Смилтенсом, предусматривают более подробное регулирование порядка размещения осуждённых.

Предлагается создать специальную комиссию, которая будет принимать решения о распределении заключённых по учреждениям и условиям содержания.

При этом должны учитываться состояние здоровья человека, его криминальный опыт, характер совершённого преступления, поведение и другие обстоятельства.

Отдельно от остальных осуждённых предлагается размещать людей, содействовавших раскрытию преступлений, а также лиц, связанных с судами, правоохранительными органами и службами безопасности, и их близких родственников.

Дополнительные гарантии для заключённых

Другие предложения касаются условий содержания в штрафных изоляторах.

В частности, предлагается установить, что после помещения осуждённого в штрафной изолятор его должен посетить медицинский работник.

Также планируется расширить возможности заключённых, находящихся в изоляторе, поддерживать связь со своим защитником и попечителем.

Ряд поправок направлен на уточнение юридической терминологии и процедур исполнения наказаний.

Кроме того, предлагается перенести вступление нового регулирования в силу с января на март 2029 года, чтобы учреждения, отвечающие за исполнение наказаний, получили дополнительное время для подготовки.

Рассмотрение поправок комиссия намерена продолжить в среду, 14 октября.

Таким образом, окончательное решение о новых правилах ещё не принято. Пока депутаты согласовали сохранение отдельных действующих прав заключённых и продолжают обсуждать изменения, которые затронут порядок содержания осуждённых в латвийских тюрьмах.