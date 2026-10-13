В Лиепае полиция и спасатели провели необычную операцию по спасению годовалого мальчика. Его мать, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, отказалась впускать сотрудников экстренных служб в квартиру. Чтобы добраться до ребёнка, спасателям пришлось подняться на балкон по автолестнице и разбить окно.

Как сообщает представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва, происшествие случилось вечером в понедельник, 12 октября.

В 20:13 полиция получила сообщение о том, что в одной из квартир Лиепаи женщина употребляет алкоголь в присутствии детей.

Прибывшие на место полицейские попытались попасть в квартиру, однако женщина не смогла открыть входную дверь. При этом из помещения доносился детский плач.

Сотрудники полиции попытались связаться с родственниками семьи в надежде, что у кого-нибудь из них окажется запасной ключ. Однако дозвониться до близких в тот момент не удалось.

Поскольку существовала потенциальная угроза здоровью и жизни ребёнка, полицейские вызвали Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).

Мать держала ребёнка на руках и кричала, что никого не впустит

Спасатели с помощью автолестницы поднялись на балкон квартиры и попытались через окно убедить женщину добровольно открыть балконную или входную дверь.

Однако та, держа ребёнка на руках, кричала, что не собирается этого делать.

После безуспешных попыток договориться спасатели приняли решение разбить окно и таким образом проникнуть в квартиру.

По словам представителя полиции, внешний вид и поведение женщины давали основания предполагать, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Однако пройти проверку на содержание алкоголя она отказалась.

Годовалого мальчика передали родственнице

На место происшествия вызвали бригаду Службы неотложной медицинской помощи.

Медики осмотрели мальчика в возрасте около одного года и установили, что его здоровью ничто не угрожает.

После осмотра ребёнка передали родственнице.

В отношении матери полиция начала административное производство за невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком. Решение о размере возможного наказания будет принимать административная комиссия самоуправления.

О случившемся также уведомили сиротский суд и социальную службу.

Соседи ничего не подозревали

Полицейские опросили жильцов дома, чтобы выяснить, были ли раньше проблемы в этой семье.

Соседи рассказали, что не слышали о каких-либо неблагополучных обстоятельствах, а внешне ничто не указывало на возможные трудности.

Однако родственники подтвердили, что у женщины имеются проблемы с употреблением алкоголя.

Правоохранители также осмотрели квартиру. По их оценке, бытовые условия были хорошими: у детей имелись отдельные комнаты, беспорядка в помещениях не наблюдалось.

Вместе с тем возле раковины находились бутылки из-под алкогольных напитков.

Полиция призывает не оставаться равнодушными

Государственная полиция призывает жителей сообщать правоохранителям о подобных ситуациях, особенно когда существует угроза безопасности детей.

В полиции напоминают, что забота о жизни, здоровье и безопасности ребёнка является одной из важнейших обязанностей родителей.