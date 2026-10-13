В южнокорейском городе Инчхон обычный поход за покупками обернулся паникой. Вооружённый двумя ножами мужчина напал на посетителей торгового центра, ранив восемь человек. Остановить нападавшего удалось самим покупателям.

Инцидент произошёл во вторник, 13 октября, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на южнокорейскую полицию.

По данным правоохранителей, нападение совершил 59-летний мужчина. К каждой его руке был прикреплён нож, с которыми он передвигался по торговому центру и атаковал встречавшихся ему людей.

Как сообщают южнокорейские СМИ, всё началось в магазине уценённых товаров, расположенном на подвальном этаже торгового комплекса. Мужчина стал наносить ножевые ранения покупателям, после чего направился к эскалатору и продолжил нападение, поднимаясь на верхний этаж.

Остановить его удалось нескольким посетителям торгового центра. Они совместными усилиями обезвредили вооружённого мужчину и удерживали его до прибытия полиции.

В результате нападения пострадали восемь человек. Информация о тяжести полученных ими ранений пока не уточняется.

Подозреваемый задержан. Полиция выясняет мотивы преступления и обстоятельства произошедшего.