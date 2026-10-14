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3,09 промилле и несостоявшаяся сделка: почему экс-министр Узулниекс предстанет перед судом 0 339

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рейнис Узулниекс
ФОТО: LETA

Бывший министр благосостояния Латвии Рейнис Узулниекс, задержанный за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, предстанет перед судом.

Прокуратура предложила ему согласовать наказание без полноценного судебного разбирательства, однако обвиняемый не принял предложенные условия. При этом свою вину бывший министр признает полностью.

Как сообщает агентство LETA, прокуратуре не удалось достичь соглашения с Рейнисом Узулниексом относительно наказания за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В прокуратуре подтвердили, что обвиняемому было предложено заключить соглашение о признании вины и назначении наказания, однако он отказался принять предложенные условия.

В результате уголовное дело передано в Рижский районный суд для рассмотрения в общем порядке.

Какое именно наказание предлагала прокуратура, не разглашается.

За рулем с 3,09 промилле алкоголя

Инцидент произошел в сентябре 2026 года в Ропажском крае.

Узулниекс управлял автомобилем, когда его остановили сотрудники муниципальной полиции.

Проверка показала, что концентрация алкоголя в его организме составляла 3,09 промилле — более чем вдвое выше порога, с которого в Латвии наступает уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

После случившегося бывший министр полностью признал свою вину и выразил сожаление о содеянном.

Однако признание вины не привело к соглашению с прокуратурой о наказании.

Автомобиль могут конфисковать

В рамках уголовного процесса на автомобиль, которым управлял Узулниекс, наложен арест.

Эта мера необходима для обеспечения предусмотренной законом специальной конфискации имущества.

С ноября 2022 года в Латвии действует уголовная ответственность за управление транспортным средством при концентрации алкоголя свыше 1,5 промилле.

Закон также предусматривает конфискацию автомобиля, если он принадлежит самому нетрезвому водителю.

Если же транспортное средство находится в собственности другого человека, с виновного могут взыскать его полную или частичную стоимость.

Конфискованные у нетрезвых водителей автомобили в Латвии нередко передают Украине для нужд ее защитников.

Какое наказание грозит бывшему министру

За управление автомобилем при концентрации алкоголя свыше 1,5 промилле Уголовный закон Латвии предусматривает лишение свободы на срок до одного года, а также другие предусмотренные соответствующей статьей меры наказания.

Кроме того, законом предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на пять лет.

Окончательное решение о наказании Узулниекса теперь предстоит принять суду.

В делах этой категории возможны несколько вариантов завершения уголовного процесса: прокурор может применить предусмотренную законом процедуру назначения наказания, стороны могут заключить соглашение о признании вины и наказании с последующим утверждением судом либо дело рассматривается судом в общем порядке.

В случае Узулниекса реализован последний вариант.

После скандала Узулниекс покинул партию

Последствия инцидента затронули и политическую карьеру бывшего министра.

Рейнис Узулниекс больше не является членом Латвийского крестьянского союза (LZS), входящего в Союз зеленых и крестьян (ZZS).

Ранее партия получила его заявление о приостановлении партийной деятельности.

Таким образом, несмотря на полное признание вины и публичное раскаяние, бывшему министру не удалось урегулировать вопрос о наказании путем соглашения с прокуратурой.

Теперь обстоятельства дела и возможное наказание будут рассматриваться в суде.

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#Латвия #прокуратура #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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