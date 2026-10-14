В Болдерае во время спуска лодки автомобиль вместе с прицепом оказался в Буллюпе. После происшествия местные рыбаки заявили, что спуск слишком крутой и скользкий, однако в Рижской думе считают, что проблема не в самой конструкции, а в соблюдении правил.

В Болдерае спасателям пришлось доставать из Буллюпе автомобиль Volvo, который вместе с прицепом скатился в воду во время спуска лодки (мы рассказывали об этом здесь). Инцидент вновь вызвал дискуссию о безопасности одного из самых популярных в районе мест для спуска лодок.

По данным передачи Degpunktā (TV3), вызов поступил незадолго до десяти часов вечера. Когда пожарные прибыли на место, автомобиль находился примерно в шести метрах от берега. С помощью троса машину удалось поднять на сушу лишь спустя около двух часов.

По словам очевидца, автомобиль оказался в воде в тот момент, когда водитель пытался вытащить лодку на берег.

Для рыбаков это место хорошо известно, однако многие признаются, что подобная авария их не удивила. По их словам, спуск для лодок имеет большой уклон, а его поверхность становится очень скользкой из-за воды и налета.

«Спуск слишком крутой и довольно опасный, особенно когда он мокрый. Думаю, тогда можно вместе с машиной уехать в воду. Вода цветет, все это покрывается налетом, потом машина уже не выдерживает и тоже начинает скользить», — рассказал рыбак Денис.

Рыбаки отмечают, что примерно в 15 минутах езды, в Волерах, есть более удобное место для спуска лодок. По их словам, там спуск более пологий и короткий, одновременно им могут пользоваться два автомобиля, а также установлена информационная табличка с рекомендациями по безопасному использованию.

После происшествия передача обратилась за разъяснениями в Рижскую думу. В самоуправлении пояснили, что место для спуска лодок расположено на противопаводковой дамбе, основная задача которой — защита Болдераи от подтоплений во время подъема уровня воды в Буллюпе.

Как отметил координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Мартиньш Вилемсонс, особенности защитного сооружения накладывают определенные технические ограничения. При этом, по его словам, оснований считать, что место для спуска лодок построено с конструктивными нарушениями, нет.

В думе подчеркнули, что водитель должен самостоятельно оценивать, способен ли автомобиль безопасно удержать прицеп с лодкой на таком уклоне.

Специалисты по водному туризму и рыболовному спорту также считают, что многое зависит от правильной подготовки. Руководитель дисциплины «Спиннинговая ловля с лодок» Латвийской федерации рыболовного спорта Мартиньш Искров отметил, что при соблюдении всех правил пользоваться этим спуском можно безопасно.

По его словам, перед спуском лодки необходимо проверить исправность тормозной системы, не выключать двигатель автомобиля, включить режим парковки и стояночный тормоз, а при необходимости дополнительно зафиксировать колеса противооткатными упорами. Он также рекомендует убедиться, что в нижней части спуска не размыт грунт.

Инцидент показал, что даже оборудованный спуск для лодок требует осторожности, особенно при мокром покрытии и большом уклоне, а безопасность во многом зависит как от состояния площадки, так и от действий самого водителя.