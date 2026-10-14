На Вантовом мосту в Риге заметили необычный предмет, напоминающий флаг Афганистана. По словам очевидца, он закреплен на конструкции моста пластиковыми стяжками.

Находка вызвала оживленное обсуждение в социальных сетях: горожане недоумевают, каким образом неизвестным удалось установить флаг на одном из самых известных мостов столицы. О происшествии уже сообщили полиции.

На необычный объект обратила внимание пользовательница социальной сети Threads под ником lasmabro. Она опубликовала сообщение о находке и предположила, что на мосту вывешен флаг Афганистана.

Фото: lasmabro

«Кто-то устроил самовыражение на Вантовом мосту. Искусственный интеллект говорит, что это флаг Афганистана. И прикреплен пластиковыми стяжками. Но как? Неужели уже никто не замечает, что там происходит?» — написала женщина.

По ее словам, она также обратилась в полицию с просьбой снять флаг.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию пользователей социальной сети. Одни восприняли произошедшее с иронией, другие предположили, что речь может идти о намеренной провокации.

«Реклама афганских арбористов», — пошутил один из комментаторов, намекая на специалистов, выполняющих работы на высоте.

Другой пользователь обратил внимание на внешний вид флага.

«Это старый флаг Афганистана. Сейчас у них белый, с какими-то черными закорючками», — написал он.

Вероятно, речь идет о прежнем государственном флаге Афганистана, который использовался до возвращения движения «Талибан» к власти в августе 2021 года. Нынешние фактические власти страны используют белое полотнище с черной надписью на арабском языке.

Впрочем, достоверно установить принадлежность предмета по опубликованному описанию невозможно.

Некоторые участники обсуждения отреагировали гораздо резче, назвав появление флага провокацией. Прозвучали и ксенофобные высказывания, однако никаких свидетельств того, что к установке предмета причастны иностранцы или представители какой-либо национальной группы, нет.

Главный вопрос, который заинтересовал пользователей социальной сети, — каким образом неизвестным удалось закрепить посторонний предмет на конструкции Вантового моста.

Для этого, предположительно, потребовалось добраться до труднодоступного участка сооружения. Однако кто именно это сделал, когда и каким способом, пока неизвестно.

Неясно также, связано ли появление флага с политической акцией, чьей-то шуткой или другими обстоятельствами.

По словам автора публикации, информация уже передана полиции. Официальных сведений о возможной проверке, установлении причастных лиц или демонтаже предмета пока нет.

Таким образом, история с загадочным флагом остается без ответа. И если его происхождение еще предстоит выяснить, то вопрос о том, насколько свободно посторонние могут добраться до конструкций одного из главных мостов Риги, уже вызвал беспокойство у горожан.