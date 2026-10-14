Прокуратура передала в суд ещё одно уголовное дело о покушении на пограничника в Даугавпилсе в 2020 году. Гражданина Украины обвиняют в участии в организации убийства в составе организованной группы, сообщили в прокуратуре.

По версии обвинения, заказчик, личность которого следствию установить не удалось, хотел отомстить сотруднику за пресечение незаконного оборота подакцизных товаров. Его целью также было устранить препятствие для дальнейшей контрабанды в Латвию.

Для этого заказчик создал организованную группу, в которую, согласно материалам переданного в суд дела, вовлёк как минимум четырёх граждан Украины и одного гражданина Латвии.

Обвиняемый должен был найти исполнителей

Как утверждает прокуратура, гражданину Украины поручили найти двух человек для убийства пограничника и организовать их поездку из Украины в Литву. Он нашёл исполнителей и пообещал им вознаграждение.

В октябре 2020 года они прибыли в Литву, где встретились с обвиняемым. По версии следствия, тот предоставил им ночлег и деньги, показал фотографию пограничника и объяснил, что этого человека необходимо убить. Затем исполнители по его указанию отправились в Латвию.

Нападение произошло утром 6 ноября 2020 года. Пограничник ехал на работу на велосипеде, когда его поджидали двое мужчин. Один распылил ему в глаза слезоточивый газ, другой ударил кувалдой. Пострадавший смог вырваться, убежать и вызвать медицинскую помощь. Он получил телесные повреждения, однако довести предполагаемый преступный замысел до конца нападавшим не удалось.

Ранее в суд направили дело гражданина Латвии

В 2024 году прокуратура уже передала в суд связанное с этим нападением дело против гражданина Латвии 1990 года рождения. Согласно обвинению, он координировал действия исполнителей на территории страны: обеспечивал их транспортом, жильём, деньгами, строительной одеждой, слезоточивым газом и предметом, похожим на кувалду. В материалах того дела также указывалось, что исполнители согласились совершить убийство за 7000 евро.

Потерпевший работал в отделе уголовных расследований Даугавпилсского управления Государственной погранохраны и участвовал в борьбе с организованной контрабандой сигарет.

Начальник Погранохраны Гунтис Пуятс, выступая спустя несколько месяцев после нападения в комиссии Сейма, назвал пострадавшего одним из лучших сотрудников в сфере уголовных расследований.