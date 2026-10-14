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Полиция начинает процесс о вывешивании флага Афганистана на Вантовом мосту 1 294

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.10.2026
LETA
Изображение к статье: флаг на вантах

Полиция Рижского самоуправления (ПРС) начала административное производство после того, как к вантам Вантового моста неизвестные привязали флаг бывшей Исламской Республики Афганистан, сообщила главный специалист ПРС по коммуникации Иева Лукажа-Апалупа.

Как уже писал BB.lv среду полицейские получили сообщение о флаге на мосту. На место прибыли сотрудники муниципальной полиции и агентства "Rīgas gaisma", вскоре флаг сняли.

Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, чтобы установить личность нарушителя и возможные мотивы его действий.

Производство начато по статье о нарушении общественного порядка. За действия, противоречащие общепринятым нормам поведения и угрожающие безопасности, физическим лицам грозит предупреждение или штраф до 500 евро, юридическим - до 5000 евро.

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#полиция #Афганистан #флаг #безопасность
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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