Трагедия в британском парке дикой природы получила неожиданное продолжение. 23-летний бывший актёр Уильям Чепмен погиб после того, как проник в вольер с амурским тигром. Спустя несколько дней кадры нападения опубликовал президент США Дональд Трамп, вызвав новую волну обсуждений. Семья погибшего обратилась к общественности с просьбой прекратить распространение шокирующих записей.

Как сообщают британские телеканалы ITV и Sky News, трагедия произошла 10 октября в Yorkshire Wildlife Park неподалёку от Донкастера, на севере Англии. Молодой человек, который приехал в парк один, преодолел защитное ограждение и оказался на территории, где содержался амурский тигр по кличке Алтай. Хищник напал на него, и спасти мужчину не удалось.

Последние минуты перед трагедией

По словам очевидцев, незадолго до происшествия Чепмен попросил одну из посетительниц сфотографировать его. Затем он направился к ограждению вольера.

Женщина, заметив его намерения, пыталась остановить молодого человека, однако он всё же проник на территорию хищника.

В социальных сетях появились кадры, предположительно снятые самим Чепменом незадолго до нападения. На записи видно, как он приближается к тигру, лежащему на деревянном возвышении.

Очевидцы рассказывали, что поведение молодого человека казалось им необычным. Некоторые посетители пытались предупредить его об опасности.

Экстренные службы получили сообщение о происшествии вскоре после 13:30 по местному времени. Сотрудники парка пытались отогнать тигра с помощью специальных шумовых средств, но прибывшие медики констатировали смерть Чепмена.

Посетителей эвакуировали, а парк временно закрыли.

Погибший оказался бывшим актёром

Позднее выяснилось, что Уильям Чепмен в детстве снимался в телевизионных проектах BBC и ITV.

В частности, он участвовал в сериале BBC «Правдивые истории» (True Stories), а также в проекте ITV May Contain Nuts.

Представители театральной школы Jackie Palmer Stage School, где учился Чепмен, выразили соболезнования его близким. Педагоги вспоминали его как талантливого и обаятельного молодого человека.

Семья сообщила, что Уильям на протяжении нескольких лет сталкивался с серьёзными проблемами психического здоровья и получал медикаментозное лечение.

Родственники подчеркнули, что окончательные выводы о возможной роли его состояния и назначенных препаратов в случившемся должны сделать специалисты.

Близкие надеются, что расследование поможет установить, почему молодой человек решил войти в вольер с опасным хищником.

Трамп опубликовал кадры нападения

История приобрела международный резонанс после того, как 13 октября Дональд Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social видеозапись нападения тигра на Чепмена.

Публикацию президент США сопроводил предупреждением о том, что с природой не стоит шутить.

Как сообщает агентство Press Association, видеоролик показывал нападение животного, но не сам момент смерти молодого человека.

Вскоре Трамп опубликовал ещё одну запись — монтаж кадров нападений львов на людей, сопровождавшийся энергичной музыкой.

Утром 14 октября, по данным ITV, на странице американского президента появилось также созданное искусственным интеллектом видео, на котором он сам играет с тигром.

Публикации вызвали обсуждение в британских и американских СМИ, особенно на фоне обращения семьи погибшего с просьбой не распространять травмирующие кадры.

Семья просит оставить их в покое

Родственники Уильяма выступили с заявлением, в котором рассказали о своём горе.

Они назвали его добрым, открытым и обаятельным молодым человеком, которого очень любили.

По словам семьи, распространение жестоких видеозаписей и другого оскорбительного контента причиняет близким дополнительные страдания в и без того тяжёлый момент.

Родственники попросили пользователей социальных сетей прекратить публикацию подобных материалов и уважать их право на частную жизнь.

Что будет с тигром по кличке Алтай

После трагедии многие пользователи социальных сетей начали беспокоиться о судьбе животного.

Руководство Yorkshire Wildlife Park подтвердило, что амурский тигр Алтай жив и находится в безопасности. Усыплять его из-за случившегося не планируется.

Представители парка подчеркнули, что происшествие стало тяжёлым потрясением для сотрудников и посетителей.

Муниципальные власти Донкастера начали расследование обстоятельств трагедии, в том числе соблюдения требований безопасности на территории парка.

Специалистам предстоит установить, каким образом посетитель сумел попасть в вольер и можно ли было предотвратить случившееся.

Трагедия, унёсшая жизнь молодого человека, теперь обсуждается далеко за пределами Великобритании. Но для его семьи главным остаётся не общественный резонанс и не публикации известных политиков, а желание выяснить обстоятельства гибели Уильяма и прекратить распространение кадров его последних минут.