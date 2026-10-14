Трагедия в британском парке дикой природы получила неожиданное продолжение. 23-летний бывший актёр Уильям Чепмен погиб после того, как проник в вольер с амурским тигром. Спустя несколько дней кадры нападения опубликовал президент США Дональд Трамп, вызвав новую волну обсуждений. Семья погибшего обратилась к общественности с просьбой прекратить распространение шокирующих записей.
Как сообщают британские телеканалы ITV и Sky News, трагедия произошла 10 октября в Yorkshire Wildlife Park неподалёку от Донкастера, на севере Англии. Молодой человек, который приехал в парк один, преодолел защитное ограждение и оказался на территории, где содержался амурский тигр по кличке Алтай. Хищник напал на него, и спасти мужчину не удалось.
Последние минуты перед трагедией
По словам очевидцев, незадолго до происшествия Чепмен попросил одну из посетительниц сфотографировать его. Затем он направился к ограждению вольера.
Женщина, заметив его намерения, пыталась остановить молодого человека, однако он всё же проник на территорию хищника.
В социальных сетях появились кадры, предположительно снятые самим Чепменом незадолго до нападения. На записи видно, как он приближается к тигру, лежащему на деревянном возвышении.
Очевидцы рассказывали, что поведение молодого человека казалось им необычным. Некоторые посетители пытались предупредить его об опасности.
Экстренные службы получили сообщение о происшествии вскоре после 13:30 по местному времени. Сотрудники парка пытались отогнать тигра с помощью специальных шумовых средств, но прибывшие медики констатировали смерть Чепмена.
Посетителей эвакуировали, а парк временно закрыли.
Погибший оказался бывшим актёром
Позднее выяснилось, что Уильям Чепмен в детстве снимался в телевизионных проектах BBC и ITV.
В частности, он участвовал в сериале BBC «Правдивые истории» (True Stories), а также в проекте ITV May Contain Nuts.
Представители театральной школы Jackie Palmer Stage School, где учился Чепмен, выразили соболезнования его близким. Педагоги вспоминали его как талантливого и обаятельного молодого человека.
Семья сообщила, что Уильям на протяжении нескольких лет сталкивался с серьёзными проблемами психического здоровья и получал медикаментозное лечение.
Родственники подчеркнули, что окончательные выводы о возможной роли его состояния и назначенных препаратов в случившемся должны сделать специалисты.
Близкие надеются, что расследование поможет установить, почему молодой человек решил войти в вольер с опасным хищником.
Трамп опубликовал кадры нападения
История приобрела международный резонанс после того, как 13 октября Дональд Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social видеозапись нападения тигра на Чепмена.
Публикацию президент США сопроводил предупреждением о том, что с природой не стоит шутить.
Как сообщает агентство Press Association, видеоролик показывал нападение животного, но не сам момент смерти молодого человека.
Вскоре Трамп опубликовал ещё одну запись — монтаж кадров нападений львов на людей, сопровождавшийся энергичной музыкой.
Утром 14 октября, по данным ITV, на странице американского президента появилось также созданное искусственным интеллектом видео, на котором он сам играет с тигром.
Публикации вызвали обсуждение в британских и американских СМИ, особенно на фоне обращения семьи погибшего с просьбой не распространять травмирующие кадры.
Семья просит оставить их в покое
Родственники Уильяма выступили с заявлением, в котором рассказали о своём горе.
Они назвали его добрым, открытым и обаятельным молодым человеком, которого очень любили.
По словам семьи, распространение жестоких видеозаписей и другого оскорбительного контента причиняет близким дополнительные страдания в и без того тяжёлый момент.
Родственники попросили пользователей социальных сетей прекратить публикацию подобных материалов и уважать их право на частную жизнь.
Что будет с тигром по кличке Алтай
После трагедии многие пользователи социальных сетей начали беспокоиться о судьбе животного.
Руководство Yorkshire Wildlife Park подтвердило, что амурский тигр Алтай жив и находится в безопасности. Усыплять его из-за случившегося не планируется.
Представители парка подчеркнули, что происшествие стало тяжёлым потрясением для сотрудников и посетителей.
Муниципальные власти Донкастера начали расследование обстоятельств трагедии, в том числе соблюдения требований безопасности на территории парка.
Специалистам предстоит установить, каким образом посетитель сумел попасть в вольер и можно ли было предотвратить случившееся.
Трагедия, унёсшая жизнь молодого человека, теперь обсуждается далеко за пределами Великобритании. Но для его семьи главным остаётся не общественный резонанс и не публикации известных политиков, а желание выяснить обстоятельства гибели Уильяма и прекратить распространение кадров его последних минут.
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