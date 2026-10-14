В Талси во время пожара в квартире на пятом этаже один человек попал в больницу с отравлением дымом. Пока соседи связывают случившееся с шумной компанией, хозяева утверждают, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

В понедельник вечером в Талси загорелась квартира на пятом этаже дома на улице Дундагас. На ликвидацию пожара пожарным потребовалось около двух часов. Два человека успели самостоятельно покинуть квартиру, еще одного с отравлением дымом доставили в больницу.

По информации передачи Degpunktā (TV3), сначала жильцы заметили густой дым и решили, что он идет из дымохода. Однако вскоре стало понятно, что горит одна из квартир.

«Это был ужасный шок. Одна женщина из соседнего подъезда кричала: "Все на улицу, все на улицу!" Пожарные уже приехали», — рассказала жительница дома.

Среди соседей быстро появились разные версии причин пожара. Один из них, Айгар, предположил, что в квартире находилась шумная компания.

«Там собрались какие-то пьяницы. Какие-то гости, выпивохи. Одного посадили в полицейскую машину за решетку, второго увезла скорая», — рассказал он.

Однако хозяева квартиры категорически отвергают такую версию.

По их словам, в момент происшествия дома находились хозяин квартиры и его знакомая, а супруга ненадолго вышла. Мужчина утверждает, что алкоголь они не употребляли, а причиной пожара стала неосторожность при курении.

«Никакой пьянки не было. Просто ее подруга курила у окна и подожгла занавески», — объяснили жильцы.

По словам хозяина, когда начался пожар, он смотрел телевизор. Заметив огонь, оба находившихся в квартире человека сразу вышли наружу. Самого мужчину позже доставили в больницу из-за отравления дымом.

Кухня квартиры полностью выгорела. Сейчас супруги занимаются уборкой и признаются, что пока морально не готовы думать о ремонте.

После происшествия появились слухи и о задержании одного из участников событий. Однако в муниципальной полиции Талсского края пояснили, что никого не задерживали. По данным полиции, одного из находившихся на месте людей после завершения всех процедур просто отвезли домой.

Теперь обстоятельства пожара предстоит установить правоохранительным органам. Им предстоит выяснить, как именно возникло возгорание и кто несет ответственность за случившееся.