В Ропажском крае после аварии с участием автомобиля Audi 14-летний подросток скрылся с места происшествия и спрятался в лесу. Найти его удалось с помощью полицейского дрона, оснащенного тепловизором.

В Ропажском крае полиция с помощью дрона с тепловизором обнаружила 14-летнего подростка, который после ДТП скрылся с места происшествия. Сейчас Государственная полиция выясняет, находился ли именно он за рулем автомобиля.

По информации передачи Degpunktā (TV3), авария произошла поздним вечером на малолюдной грунтовой дороге. Автомобиль Audi съехал с дороги и врезался в деревья.

Очевидцы рассказали полицейским, что из-за руля вышел молодой человек с окровавленным лицом. Однако к моменту прибытия патруля на месте происшествия никого уже не было.

Сначала сотрудники полиции осмотрели ближайшие канавы, предполагая, что пострадавший мог потерять сознание или получить травмы после аварии. Однако вскоре стало понятно, что человек намеренно покинул место ДТП.

Начальник участка Стопини–Ропажи муниципальной полиции Ропажского края Сандис Гедоминскис рассказал, что было принято решение задействовать дрон с тепловизором.

«Поскольку происшествие произошло совсем недавно, было принято решение поднять в воздух беспилотный летательный аппарат с тепловизором. На место также прибыла полиция. С помощью тепловизора удалось обнаружить, что человек находится неподалеку от места происшествия», — сообщил он.

Подростка нашли в кустах недалеко от места аварии. Вскоре к лесу подъехал автомобиль, юноша выбежал из укрытия и сел в него. Благодаря наблюдению с воздуха полицейские смогли отследить машину и передали информацию патрулям.

Через некоторое время автомобиль остановили сотрудники Государственной полиции. В салоне находился 14-летний подросток, соответствовавший описанию очевидцев. Медики осмотрели его на месте, после чего доставили в больницу.

Позже выяснилось, что за подростком в лес приехал один из его родителей.

Государственная полиция возбудила уголовное дело и продолжает расследование. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства происшествия, в том числе подтвердить, действительно ли за рулем Audi находился 14-летний подросток. Известно, что автомобиль принадлежит одному из знакомых семьи.

Использование дронов с тепловизорами все чаще помогает полиции оперативно находить людей в темное время суток, особенно в лесистой местности, где поиск с земли может занять значительно больше времени.