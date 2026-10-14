Утром в Юрмале водитель Mercedes врезался в несколько припаркованных автомобилей и покинул место происшествия. Полиция выясняет обстоятельства аварии и разыскивает виновника ДТП.

Во вторник утром на улице Таллиннас в Юрмале произошло ДТП, в результате которого были повреждены сразу три автомобиля. По предварительной информации, водитель внедорожника Mercedes после столкновения скрылся с места аварии.

Когда на место прибыли первые очевидцы и сотрудники полиции, виновника происшествия уже не было. Разбитые автомобили перегородили дорогу в направлении Каугури.

По предварительной версии, Mercedes двигался по улице Таллиннас и по неизвестной причине врезался в припаркованные у обочины машины. Что именно стало причиной аварии — невнимательность водителя, потеря управления или другие обстоятельства, — предстоит установить полиции.

Судя по следам на дороге, сильнее всего пострадала Toyota. После удара автомобиль отбросило почти на десять метров, затем он выехал на тротуар, задел припаркованную Škoda и только после этого остановился на проезжей части.

По словам владельцев поврежденных автомобилей, виновник ДТП успел скрыться еще до того, как на место начали подходить люди.

«Когда я приехала вечером, этой машины здесь не было», — рассказала владелица Škoda.

Хозяйка Toyota узнала об аварии от полиции. По ее словам, из-за ДТП ей пришлось полностью изменить планы.

«Я была дома с ребенком, когда мне позвонили из полиции и сообщили, что в мою машину врезался другой автомобиль. Теперь нужно забрать вещи и как-то поднять их домой, чтобы ничего не украли», — рассказала женщина.

Местные жители утверждают, что аварии на этом участке происходят регулярно, несмотря на хорошую видимость дороги.

«Это довольно опасный перекресток. Здесь очень любят гонять. Нужно установить ограничение скорости до 30 километров в час и камеру контроля скорости. Тогда будет спокойнее», — считает родственник владелицы Škoda.

По данным передачи Degpunktā (TV3), за последние три года на этом участке произошло три дорожно-транспортных происшествия. Во всех случаях удалось избежать тяжелых травм, а в одном из предыдущих ДТП автомобиль также врезался в припаркованную машину.

Обстоятельства нынешней аварии выясняет Государственная полиция, которая устанавливает личность водителя Mercedes и причины происшествия.