Мошенники в Латвии используют все более убедительные способы обмана: создают копии известных интернет-порталов и рекламируют мероприятия, которых на самом деле не существует. Поддельный сайт медицинских данных Datamed уже привел к потере более 66 тысяч евро, а другой ресурс предлагал билеты на вымышленный фестиваль динозавров сразу в трех латвийских городах. Создавать подобные ловушки становится проще благодаря искусственному интеллекту.

Жители Латвии столкнулись с двумя новыми мошенническими схемами, в которых злоумышленники использовали поддельные сайты. В одном случае они выдавали себя за известный портал медицинских данных Datamed, в другом — рекламировали масштабный семейный фестиваль динозавров, которого в действительности не существует.

Как сообщает LSM.lv, обе схемы основаны на одном принципе: создать правдоподобный интернет-ресурс, вызвать доверие пользователей и заставить их совершить действия, которые могут привести к потере денег.

Наиболее серьезные последствия уже зафиксированы в случае с Datamed. Мошенники создали копию портала, через который жители Латвии получают доступ к своим медицинским данным, и разместили ссылку на поддельный ресурс в платной рекламе Google.

В результате пользователи, которые искали настоящий Datamed через поисковую систему, могли сначала увидеть рекламное объявление мошенников и перейти на фишинговый сайт. После ввода данных для авторизации злоумышленники получали возможность доступа к интернет-банку пострадавших.

По информации Государственной полиции, жертвами этой схемы стали как минимум 18 человек. Общая сумма похищенных средств превысила 66 тысяч евро.

Первые сообщения о мошенничестве Datamed получил на прошлой неделе. Компания разместила предупреждение на своем сайте и призвала пользователей соблюдать осторожность. Позднее информацию о поддельном портале распространила в социальных сетях и Государственная полиция.

Для Datamed это первый случай мошенничества с использованием поддельного сайта, который привел к подобным последствиям. Особенность этой схемы заключается в том, что мошенническая ссылка распространялась не через подозрительные письма или сообщения, а через обычную поисковую рекламу. Поэтому даже пользователь, самостоятельно ищущий знакомый сервис, мог попасть на поддельную страницу.

Еще один пример использования фальшивых сайтов — реклама несуществующего фестиваля динозавров.

Мошенники создали интернет-страницу, на которой обещали масштабное двухнедельное мероприятие для всей семьи. Согласно опубликованной программе, фестиваль должен был пройти сразу в трех городах Латвии — Лиепае, Даугавпилсе и Риге. В качестве площадок были указаны крупные выставочные и спортивные комплексы, в том числе Международный выставочный центр на Кипсале.

Однако в действительности никакого фестиваля динозавров там не планируется. На Кипсале идет подготовка к совершенно другой выставке, а руководство центра узнало о якобы предстоящем мероприятии лишь после появления информации о нем в интернете.

Директор выставочного центра Янис Звирбулис обратил внимание на то, насколько легко современные технологии позволяют создавать убедительные рекламные материалы.

«С помощью искусственного интеллекта можно очень просто и очень быстро создать качественную информацию. Там упоминались не только мы. Это мероприятие рекламировалось также в Лиепайском и Даугавпилсском олимпийском центрах. Масштаб заявлялся солидный, соответственно, и площадки выбирались крупные», — рассказал Звирбулис.

Использование названий известных площадок придавало вымышленному мероприятию дополнительную достоверность. Для потенциального посетителя упоминание крупных выставочных центров могло выглядеть как подтверждение того, что фестиваль действительно состоится.

При этом обе истории показывают, что мошеннические сайты больше не обязательно выглядят примитивно или вызывают подозрение с первого взгляда. Они могут копировать оформление известных сервисов либо содержать профессионально подготовленные описания и рекламные материалы.

Искусственный интеллект дополнительно упрощает создание такого контента, позволяя быстро оформлять убедительные страницы и объявления.

Поэтому при поиске медицинских сервисов и покупке билетов на мероприятия важно проверять не только внешний вид сайта, но и его точный интернет-адрес. Информацию о мероприятиях стоит сверять с официальными сайтами площадок, на которых они якобы должны проходить.