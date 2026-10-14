В Юрмале задержаны двое мужчин, которых подозревают в приобретении и хранении наркотиков для дальнейшей продажи. Во время обысков полиция обнаружила более трех килограммов различных веществ, включая марихуану, амфетамин и психотропные таблетки. Оба подозреваемых заключены под стражу, им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Государственная полиция Латвии задержала в Юрмале двух мужчин 1966 и 1973 годов рождения по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. В ходе обысков по местам их жительства правоохранители изъяли более трех килограммов веществ, предположительно предназначенных для распространения.

Как сообщили в Государственной полиции, расследование началось еще в мае 2026 года, когда Юрмальский участок Рижского регионального управления возбудил уголовный процесс по факту сбыта наркотиков на территории города.

В течение нескольких месяцев полицейские собирали информацию и проводили следственные действия. К расследованию подключились сотрудники 4-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления.

7 октября правоохранители задержали двух подозреваемых.

Во время обысков по адресам их проживания были обнаружены марихуана, амфетамин, психотропные таблетки и другие вещества. Общий вес изъятого превысил три килограмма. Точный состав и количество наркотических и психотропных веществ еще предстоит установить в ходе экспертизы.

По информации полиции, оба задержанных ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. При этом подробности их возможных предыдущих правонарушений не раскрываются.

9 октября суд избрал обоим мужчинам меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования изменилась и юридическая квалификация предполагаемого преступления. Первоначально уголовный процесс был начат по первой части статьи 253.1 Уголовного закона, однако 8 октября его переквалифицировали на третью часть той же статьи. Теперь речь идет о приобретении и хранении наркотических веществ с целью сбыта, совершенных группой лиц. Это более тяжкая квалификация, предусматривающая лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. Суд также может назначить конфискацию имущества и пробационный надзор на срок до трех лет.

В полиции подчеркивают, что совершение преступления группой лиц повышает его общественную опасность. По версии следствия, подозреваемые действовали по предварительному сговору, совместно приобретая и распространяя наркотические вещества.

Таким образом, расследование касается не просто хранения запрещенных веществ, а предполагаемой организованной деятельности по их продаже на территории Юрмалы.

Следствие продолжается. Экспертам предстоит установить точный состав изъятых веществ, а правоохранителям — выяснить все обстоятельства предполагаемой преступной деятельности.

Государственная полиция напоминает, что задержанные считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в установленном законом порядке.