Сегодня утром известный политик Линда Лиепиня вышла в соцсети с тревожным сообщением «В Сейме произошёл вопиющий случай!». По ее мнению, Юдину самое место на свалке истории. А что говорит сам Юдин?

Вот, что Линда Лиепиня сообщила встревоженной общественности (в сокращении):

«Позавчера возле здания Сейма я увидела машину скорой медицинской помощи. Я подумала, что кому-то стало плохо. Вчера вечером со мной связался муж одной из сотрудниц Сейма, который позднее обратился ко мне как к депутату Сейма с письменным заявлением о насильственном обращении депутата «Единства», председателя Юридической комиссии Андрея Юдина с сотрудницей Сейма.

Уже сейчас я призываю комиссию по этике партии «Единство» рассмотреть вопрос о поведении Андрея Юдина. АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМО, чтобы Андрей Юдин, которого я считаю виновным в психологическом давлении, травле и насилии, продолжал руководить заседаниями Юридической комиссии или даже участвовать в них, пока произошедшее рассматривают полиция и Государственная инспекция труда, которые уже получили соответствующие заявления. Это не первый случай, когда Юдин переходит границы дозволенного!

Сейчас перейдены все границы, и я очень благодарна сотруднице Сейма за то, что при поддержке семьи и коллег она готова не «заметать под ковёр» очередную вспышку гнева Юдина, которая также отразилась на состоянии здоровья женщины.

Это тот самый Юдин, который с гордо выпяченной грудью защищает Стамбульскую конвенцию, поскольку она якобы должна способствовать сокращению насилия в отношении женщин! Тот самый Юдин, который участвовал в митинге против насилия на Домской площади».

В заключении Лиепиня сообщила, что «таким как Андрей Юдин, не место в Сейме. Их место — на политической свалке, и они должны нести полную ответственность за содеянное».>

А вот, что в ответ написал сам Юдин:

«Я категорически отвергаю прозвучавшие публично обвинения в моббинге, боссинге или любых формах насильственного обращения с моей стороны по отношению к сотруднице Сейма.

Каждый человек имеет право на уважительное отношение и безопасную рабочую среду. Я серьёзно воспринимаю прозвучавшие обвинения. Поддерживаю тщательное и объективное выяснение всех обстоятельств.

Уважая право сотрудницы на неприкосновенность частной жизни, я не буду публично обсуждать подробности трудовых отношений. Свои объяснения предоставлю учреждениям, которые будут рассматривать эту ситуацию. Желаю сотруднице всего наилучшего.

Призываю участников общественной дискуссии опираться на проверенные факты и дать ответственным учреждениям возможность выполнять свою работу».