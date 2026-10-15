Государственная полиция Латвии всё чаще не успевает прибывать на вызовы в установленные сроки из-за нехватки сотрудников. Особенно острая ситуация сложилась в Риге.

Об этом в четверг, 15 октября, заявил начальник Госполиции Армандс Рукс в программе Латвийского радио «Krustpunktā». По его словам, ежедневно он получает десятки сообщений о задержках полицейских нарядов.

Рукс признал, что кадровый дефицит уже непосредственно влияет на способность полиции своевременно реагировать на происшествия. Если ситуация не изменится, в дальнейшем возможностей для выполнения служебных обязанностей может стать ещё меньше.

«За сутки я получаю несколько десятков сообщений о том, что мы опоздали на вызовы, не уложившись в сроки реагирования, предусмотренные правилами Кабинета министров. Опаздываем просто потому, что физически не успеваем — не хватает полицейских сил, чтобы обеспечить необходимое присутствие», — рассказал глава Госполиции.

Когда под угрозой жизнь, бросают всё

По словам Рукса, приоритетом для полиции остаются вызовы категории А, когда существует непосредственная угроза жизни или здоровью человека.

«Слава богу, когда поступает вызов категории А и под угрозой жизнь или здоровье человека, мы бросаем всё остальное и мчимся на помощь», — подчеркнул он.

Однако из-за этого реагирование на другие происшествия нередко задерживается, что вызывает недовольство жителей.

Самая серьёзная нехватка сотрудников, по словам руководителя полиции, наблюдается в столице.

При этом Рукс считает, что с точки зрения традиционных видов преступности Латвия в целом остаётся безопасной страной. Однако, по его мнению, это не повод успокаиваться и сокращать ресурсы правоохранительных органов.

«Нельзя допустить, чтобы полицейских становилось меньше»

Начальник Госполиции призвал политиков сохранить финансирование развития внутренней безопасности, несмотря на необходимость экономии государственных средств.

«Нельзя допустить, чтобы полицейских в стране становилось меньше», — подчеркнул Рукс.

Он напомнил, что после начала войны в Украине у полиции появились дополнительные функции и обязанности, выполнение которых требует соответствующих ресурсов.

По словам Рукса, важно не только обеспечить достаточное количество сотрудников, но и не допустить ухудшения условий труда и оплаты.

Глава полиции напомнил о выводах Государственного контроля, согласно которым заработная плата уже не является главным фактором, влияющим на кадровую ситуацию в ведомстве.

Однако это не означает, что вопрос оплаты труда потерял значение.

«Каждый полицейский понимает, что служба — это не та работа, где можно невероятно повысить своё материальное благосостояние. Но человек должен иметь возможность оплачивать счета и содержать семью», — отметил Рукс.

Плохие помещения и нападения на сотрудников

Не менее серьёзной проблемой остаются условия работы полицейских.

В качестве примера Рукс привёл недавнее решение строительного управления Екабпилсского края, запретившего эксплуатацию помещений одного из участков Государственной полиции.

Кроме того, полицейским приходится сталкиваться с агрессией и насилием при исполнении служебных обязанностей.

Только за прошлую неделю было зарегистрировано 16 случаев нападений на сотрудников полиции или неподчинения их законным требованиям.

«Полицейских-женщин бьют по лицу, на сотрудников нападают с ножом, их душат и совершают другие подобные действия. Разве это работа мечты для молодого человека, если его помещают в плохие условия, мало платят и ещё пытаются придушить?» — риторически спросил руководитель Госполиции.

По его мнению, сочетание недостаточной оплаты, неудовлетворительных условий труда и опасности для здоровья делает полицейскую службу менее привлекательной для молодых людей.

«Нельзя экономить на безопасности»

Рукс признал, что понимает необходимость сокращения государственных расходов. Однако он убеждён, что экономия не должна осуществляться за счёт внутренней безопасности.

По его словам, решения о дальнейшем развитии полиции находятся в руках политиков.

Глава Госполиции предостерёг от ситуации, когда государство активно инвестирует во внешнюю оборону, но при этом недостаточно внимания уделяет безопасности внутри страны.

«Не может быть так, что внешняя безопасность развивается и финансирование очень хорошее, но если это яблоко не будет защищено изнутри, оно изнутри и погибнет», — подчеркнул Рукс.

Таким образом, нехватка полицейских в Латвии уже перестала быть исключительно кадровой проблемой. Она непосредственно отражается на скорости реагирования на вызовы и качестве обслуживания населения. По мнению руководителя Госполиции, дальнейшее сокращение ресурсов может ещё больше осложнить ситуацию, особенно в Риге.